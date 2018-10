Die Nordwohlder um Pascal Matz (am Ball) und die Sudweyher um Linus-Wolf-Konrad Fähsler lieferten sich ein packendes Duell. (Jonas Kako)

Nordwohlde. Es war ein Kampf auf Augenhöhe, den die knapp 100 Zuschauer im Duell der Fußball-Kreisliga zwischen dem Aufsteiger TVE Nordwohlde und dem TuS Sudweyhe II zu sehen bekamen. Durch eine Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt erkämpften sich die Gastgeber, die nach dem achten Spieltag auf einem respektablen vierten Tabellenrang rangieren, nach einem 0:1-Pausenrückstand noch ein 2:2.

Mit Felix Kattau, Nils Wessel und Dennis Wagner musste der TVE gleich auf drei seiner Offensivkräfte verzichten. Der Ausfall der Leistungsträger war zumindest in den ersten 45 Minuten deutlich zu spüren, denn in Sachen Offensivkraft kam in dieser Phase einfach zu wenig vom tapferen Neuling, der den Sudweyhern nach zunächst ausgeglichenem Schlagabtausch immer mehr das Feld überließ. So konnte der TVE-Abwehrverbund einen Abschluss des Sudweyher Kapitäns Daniel Koch zur Ecke blocken (15.). Nach diesem anschließenden Eckball landete Florian Bohls Schuss über dem Tor (16.). Eine weitere Minute später konnte Rechtsverteidiger Matheis Heikoop gerade noch einen Schuss des Sudweyher Außenstürmers Jan Ahrlich blocken. Aufseiten der Gastgeber stieg Innenverteidiger Lukas Hagedorn nach einem Freistoß von Arne Schumacher zum Kopfball hoch, verfehlte das Leder jedoch (29.).

Nachdem Eike Dziuba nach einer vorherigen Kombination zwischen Hannes und Jonas Lüdeke die Kugel in die Wolken gedroschen hatte (31.), machte es Jan Ahrlich nur eine Minute später wesentlich besser: Nach einem herrlichen Pass von Koch behielt die Sudweyher Offensivkraft die Nerven und überwand TVE-Torhüter Alexander Finn Brockhoff zur nicht unverdienten Führung. Bis zum Pausenpfiff hätten die Gäste durchaus noch erhöhen können, doch Brockhoff konnte einen Schuss von Jonas Lüdeke per Faustabwehr klären (37.). Zwei Minuten später zielte Dziuba über das Tor, hätte in dieser Situation aber auch querlegen können. „In der ersten Halbzeit brennt gar nichts an und wir führen. Im zweiten Spielabschnitt haben wir uns selbst ein Bein gestellt und uns selbst im Weg gestanden“, kritisierte Sudweyhes Coach Arne Janßen die weitaus schwächere Darbietung seines Teams in den zweiten 45 Minuten.

Platzherren glauben an sich

Anders die Gastgeber, die nach Wiederanpfiff ihre anfängliche Scheu ablegten. „Der 0:1-Rückstand zur Pause war nicht unverdient. Doch innerhalb unseres Teams ist immer der Glaube da, auch einen Rückstand aufzuholen“, lobte TVE-Trainer Martin Werner den Formanstieg nach der Pause. Zunächst köpfte Daniel Schorling eine Flanke von Pascal Matz knapp am Tor vorbei (49.). Doch auf den Ausgleich sollte der wackere Aufsteiger nicht mehr allzu lange warten. Bastian Ohlendieck eroberte das Leder gegen Sudweyhes Florian Bohl, der sich dabei am Ellenbogen verletzte und daraufhin ausgetauscht werden musste, und ließ nach einem beherzten Sprint einen Kracher in Richtung Sudweyher Tor folgen. Zwar konnte TuS-Keeper Mirko Meyer den Schuss mit einer Weltklasse-Parade parieren, doch im Nachsetzen beförderte Hergen Bode die Kugel über die Linie (55.).

„Wir wollten nach dem Seitenwechsel mehr über die Außen kommen. Das hat nicht funktioniert. Auf dem holprigen Platz konnten wir unsere spielerischen Stärken nicht ausspielen“, bedauerte Janßen, dessen Mannschaft in der 68. Minute gar in Rückstand geriet. Aus fast identischer Position wie zuvor Ohlendieck schoss dieses Mal Jonas Schuster aufs Tor. Obwohl Meyer wiederum durch die Luft flog und noch am Ball war, konnte er in Einschlag im oberen linken Eck nicht verhindern. „Die Phasen, in denen beide Teams überlegen waren, wechselten in der zweiten Halbzeit häufig“, beobachtete Werner. Jetzt waren wieder die Sudweyher am Drücker. Dziuba scheiterte an Brockhoff, der rechtzeitig die Hand ausfuhr (71.). Nach einem Koch-Freistoß schaffte Jan Ahrlich, dessen erster Schussversuch zunächst abgeblockt worden war, dann doch noch den Ausgleich (76.). In der Nachspielzeit sah Ohlendieck wegen einer Beleidigung völlig überflüssig die Rote Karte (90.+3). „Über 90 Minuten war es ein gerechtes Ergebnis in einem intensiven Spiel. Sudweyhe II zählt für mich zu den drei Top-Teams der Liga“, fügte Werner hinzu.