Bedient: Die JSG Mörsen-Twistringen verlor gegen den TSV Havelse deutlich.

Havelse/Mörsen/Twistringen. Nichts zu ernten gab es für die A-Junioren der JSG Mörsen-Twistringen im vorgezogenen Spiel der Fußball-Landesliga Hannover beim TSV Havelse. Trotz dreier Tore unterlag die Elf vom Trainergespann Timo Rathkamp und Thomas Rasche mit 3:8 (2:5) beim ungeschlagenen Tabellenführer.

Dabei konnten die Gäste die Bundesliga-Reserve zunächst überraschen: Wenige Sekunden waren absolviert, als Lüder Uhlhorn alleine vor dem Tor der Gastgeber auftauchte, das Spielgerät jedoch vorbei schob. In Minute zwei segelte ein Flankenball von Tom Thiede zur Gästeführung ins linke Eck. „Havelse hat danach brutalen Druck aufgebaut“, registrierte Rathkamp. In der elften Minute musste JSG-Torhüter Oliver Alfken, der Stammkraft Fabien Gruschke vertrat, ein erstes Mal hinter sich greifen. Luca-Oliver Ehrhardt war der Schütze des Ausgleichs. Luc-Elias Fender ließ nach einer Viertelstunde die Führung für den TSV folgen. In der Defensive griffen die Gäste nicht richtig zu, offensiv wussten sie zunächst noch zu gefallen. Mit einem erfolgreichen Alleingang sorgte Tom Thiede für das zwischenzeitliche 2:2 (34.).

„Ich hatte das Gefühl, dass Havelse nach dem Ausgleich richtig sauer war“, verriet Rathkamp. Der Ligaprimus drehte auf und schraubte das Resultat mit einem Zwischenspurt bis zum Seitenwechsel auf 5:2 in die Höhe. Fender (37.), Daniel Stojanov (41.) und Lazar Grozdanic (44.) trugen sich in die Torschützenliste ein. „Unglaublich, in den letzten zehn Minuten vor der Pause fängst du dir drei Stück. Havelse hat den Ball gut laufen lassen. Die haben durchweg gute Fußballer in ihren Reihen“, beobachtete Rathkamp. Grozdanic per Fernschuss (62.) und Fender mit einem Schuss in den Winkel (63.) erhöhten weiter für die Platzherren. Auf der anderen Seite scheiterte Marvin Schwenker mit seinem Strafstoß an Lars Holm (65.). Auch eine Möglichkeit von Lasse Diedrichs vereitelte Havelses Schlussmann (70.). Nach einem Eckball von Henri Heuermann konnte David Bavendiek per Kopfball verkürzen (83.), ehe Omar Serhan zum Endstand traf (85.). „Der Gegner war nicht unsere Kragenweite. Wir müssen unsere Punkte woanders holen“, resümierte Rathkamp. Beim SV B-E Steimbke haben die jungen JSG-Kicker am Freitag die nächste Gelegenheit dazu.