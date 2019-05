Jonas Grund initiierte viele Angriffe der Sudweyher. Das Ausscheiden seines TuS konnte aber auch er nicht verhindern. (Braunschädel)

Sudweyhe. Die B-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe haben den Einzug ins Bezirkspokal-Finale verpasst. Im Halbfinale scheiterte der Landesligist gegen den Ligarivalen TSV Havelse mit 0:2 (0:1). Die Gäste treffen im Endspiel auf den JFV Calenberger Land II, der sich beim 1. FC Sarstedt ebenfalls mit 2:0 durchsetzen konnte.

Der Auftakt der Partie verlief durchaus vielversprechend für die Sudweyher. Dreh- und Angelpunkt war dabei der offensive Mittelfeldakteur Jonas Grund, über den fast jede Angriffsaktion lief. So wurde Stürmer Lukas Schewe nach einer Kombination über Grund und Marco Weiner im letzten Moment noch am Torschuss gehindert (7.). Nach einem Foul an Schewe beförderte Grund den anschließenden Freistoß knapp über den Querbalken (12.). Der TuS, der in der Liga zuletzt einige Rückschläge verdauen musste, war gut drin in der Begegnung.

Effektiver agierten allerdings die Gäste. Justin Zhukhovitskiy verlud auf der rechten Angriffsseite TuS-Linksverteidiger Jan Kaufmann. Nach seinem Flankenball überwand Stig Lasse Brüggemann Sudweyhes Schlussmann Arne Weger zur Havelser Führung (24.). „Havelse wirkte spielerisch reifer. Unserer Elf fehlten die Ideen nach vorne“, bemerkte der in Sudweyhe für die Jugend-Koordination zuständige Lutz Schröder treffend. Dazu erwies sich die Defensive der Gäste als schier unüberwindbar. „Defensiv war das überragend von uns“, registrierte Havelses Coach Roberto Cerro zufrieden.

Den Gästen gelang zudem bald nach dem Seitenwechsel der entscheidende Schlag. Nach einem Einwurf von Riccardo Diaco setzte Prince-Duah Yeboah zum Dribbling an und konnte nicht entscheidend gestoppt werden. Das Leder landete schließlich bei Tarik Tan, der zum 2:0 traf (49.). Wer weiß, was passiert wäre, wenn Grund kurz darauf nach Zusammenspiel mit Mika Bade der Anschluss gelungen wäre. So aber scheiterte er mit der bislang besten Chance der Platzherren an Torhüter Ollek (56.). „Die Jungs haben alles versucht und gekämpft. Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen“, sagte TuS-Trainer Andreas Weger. Dessen Junior Arne verhinderte bei zwei weiteren guten Möglichkeiten der Gäste einen höheren Rückstand (65., 79.) und hatte darüber hinaus Glück, dass ein Tor von Jonas Claus wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde (80.). Trotz des Ausscheidens bleibt den Sudweyhern ein Trost: „Die Mannschaftsfahrt auf die Nordseeinsel Norderney muss jetzt nicht abgesagt werden. Die findet nämlich am Final-Wochenende statt“, schmunzelte Andreas Weger.