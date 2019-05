Heiligenfelde. Es dauerte 45 Minuten, bis der gastgebende SV Heiligenfelde im Spiel der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS Lemförde richtig in Schwung kam. Nach einer eher dürftigen ersten Halbzeit wandelte der SVH den 1:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Am letzten Spieltag müssen die Lemförder nun den ersten Nichtabstiegsplatz im Heimspiel gegen Twistringen verteidigen, ansonsten droht der Relegationsplatz, den die punktgleichen Estorf-Leeseringer einnehmen. Lemfördes Torverhältnis ist um neun Treffer besser.

Mit dem Lemförder Torjäger Giovanni Esposito hatten die Gastgeber anfangs ihre Schwierigkeiten. Nach einem langen Ball von Innenverteidiger Dino Maieli war der Angreifer früh erfolgreich (9.). Für den Ausgleich sorgte Tobias Dickmann. Sein gar nicht einmal hart geschossener Linksschuss schlug hinter Torhüter Dan Zaharia ein (23.). Der Schuss war absolut haltbar, denn Zaharia tauchte in dieser Szene viel zu langsam ab. Kurze Zeit später blockte SVH-Mittelfeldakteur Marvin Godesberg einen Schuss von Dominic Becker im eigenen Strafraum mit der Hand ab. Den fälligen Strafstoß brachte Bogdan-Florian Golgot im Eck unter (28.). Wegen Meckerns sah Becker dann die gelbe Karte, was später noch Folgen haben sollte (32.).

Die Gastgeber steigern sich

„Es war positiv anzumerken, dass wir in der zweiten Halbzeit endlich Fußball gespielt haben“, sah SVH-Coach Torben Budelmann eine deutliche Leistungssteigerung. Björn Isensee belohnte den Tatendrang der Platzherren (51.). Als dann auch noch Becker wegen eines völlig überflüssigen Handspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste (58.), wurde die Überlegenheit des SVH immer deutlicher. Isensee gelang mit einem schönen Treffer in den Winkel der entscheidende Punch (75.). Die Gastgeber ließen weitere Gelegenheiten durch Dickmann und die beiden eingewechselten Janek Piontek und Clemens-Ben Gähler aus. Dickmann scheiterte zudem am Querbalken (76.). „Unsere Fehler aus der ersten Halbzeit haben wir im zweiten Abschnitt korrigiert. Wenn wir unsere Angriffe geschickter ausgespielt hätten, hätten wir höher gewinnen können“, resümierte Budelmann.