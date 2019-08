Hendrik Rode (rechts) und sein SV Heiligenfelde erobern durch den 4:2-Erfolg den Platz an der Sonne. (Vasil Dinev)

Heiligenfelde. Der SV Heiligenfelde schwimmt auch nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle. Gegen den zum Auftakt ebenfalls siegreichen SC Twistringen kam das Team von Trainer Torben Budelmann zu einem 4:2 (1:0)-Triumph, durch den der SVH seinen Kontrahenten von der Tabellenspitze verdrängte. Es war jedoch ein hartes Stück Arbeit, ehe der Erfolg der Gastgeber gegen nimmer aufgebende Twistringer unter Dach und Fach war.

Die Heiligenfelder mussten einige Stammkräfte ersetzen. Für den fehlenden Jörn Wachtendorf nahm Steffen Struß den Platz zwischen den Pfosten ein. Auch Torjäger Joshua Brandhoff musste neben den Langzeitverletzten Lars Diedrichs und Sören Schütte verletzungsbedingt passen. Doch anders als in der Vorsaison scheint der Kader des SVH auch Rückschläge dieser Art in dieser Spielzeit besser aufzufangen. Der Kader ist breiter aufgestellt. Es springen andere in die Bresche, wie beispielsweise der gerade aus der A-Jugend emporgekommene Hendrik-Hubertus Rode. „Hubi war für mich der Spieler des Spiels. Er ist sehr variabel einsetzbar“, lobte Budelmann seinen eigentlichen Achter, der dieses Mal auf der rechten Mittelfeldseite zum Einsatz kam und auch diese Aufgabe mit Bravour erfüllte. Für den Heiligenfelder Führungstreffer sorgte indes mit Tobias Dickmann einer der Routiniers. Nach Flanke von Till Meiners konnte er das Leder in aller Seelenruhe stoppen und dann ins Eck schieben (14.). Das Verletzungspech blieb den Platzherren auch diesmal hold. Schon nach 18 Minuten erwischte es Mittelfeldakteur Mirko Garlich, der aufgrund einer Knieblessur ausgetauscht werden musste. Für ihn rückte Göksan Vurgun in die Elf. Auch der SCT verzeichnete jetzt seine erste Möglichkeit. Dabei verpasste zunächst Philipp Meyer eine Hereingabe (20.), wenig später schoss Christoph Harms über den Querbalken (20.). Dann passte Jonas Wilkens auf Lennart Bors, der völlig freistehend an Struß scheiterte (24.). Doch auch die Hausherren hatten im ersten Abschnitt noch dicke Chancen. Nach Zusammenspiel mit Rode hatte Björn Isensee großes Pech im Abschluss, traf lediglich den Innenpfosten (31.). Zwei Minuten später fand Vurgun in SCT-Torhüter Jannik Blome seinen Meister und Isensees Schuss landete anschließend knapp über dem Tor (33.). Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte auf Twistringer Seite auch Bors am Innenpfosten (43.).

Immer eine Antwort parat

„In der ersten Halbzeit mussten wir eigentlich vier Dinger machen. Was wir insgesamt an Chancen vergeben haben, geht gar nicht“, bemängelte Budelmann. Doch die Heiligenfelder trafen auch ins Tor. So der aufgerückte Innenverteidiger Tristan Godesberg, der eine Kopfballvorlage von Isensee irgendwie per Fallrückzieher ins Tor beförderte (51.). „In der ersten Hälfte waren wir nicht bissig genug. Doch wir haben Moral bewiesen und gefightet“, kommentierte Twistringens Coach Friedhelm Famulla. Deepe, der einen Patzer von Torwart Struß zum Anschlusstreffer ausnutzte, ließ die Blaumeisen wieder hoffen (61.).

Doch die Heiligenfelder hatten postwendend die richtige Antwort parat. Isensee stellte den alten Abstand wieder her (62.). Der SCT gab sich dennoch nicht geschlagen. Nach Foul von Marvin Godesberg an Harms setzte Letztgenannter den anschließenden Freistoß knapp neben das Tor (70.). Besser machte es dann Bors, der eine Flanke von Deepe einköpfte (74.). Die entsprechende Antwort des SVH ließ, anders als beim Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1, dieses Mal etwas länger auf sich warten. Zuerst scheiterte Isensee nach Pass des eingewechselten Janek Piontek noch freistehend an Blome (81.). Auf der Gegenseite fand ein Kopfball von Harms nicht ins Ziel, sondern landete über dem Kasten (86.).

Dann war es der kurz zuvor eingewechselte Mirko Labbus, der mit einem direkt verwandelten Freistoß die endgültige Entscheidung zugunsten des SVH herbeiführte (88.). In der Nachspielzeit vergab der neue Spitzenreiter sogar noch einen höheren Sieg. Piontek legte vor und Isensees Abschluss wurde auf der Linie von einem Twistringer geklärt (90.+1). Gänzlich zufrieden war Budelmann mit dem Spielverlauf trotz des Sieges nicht. „Die drei Punkte sind okay. Nach dem anstrengenden Pokalfight unterhalb der Woche hatten wir nicht die Körner. Taktisch war das heute nicht gut. Wir haben den Gegner nicht gut angelaufen. Auch in Sachen Rückwärtsbewegung haperte es. Auf dem Level, auf dem sich die Jungs normalerweise befinden, waren wir heute nicht“, fand Budelmann durchaus auch kritische Worte. „Heiligenfelde ist und bleibt für mich ein Titelfavorit. Hier werden auch noch andere verlieren“, zeigte sich SCT-Coach Famulla nicht unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft.