Syke. Dieser Test hat Spaß gemacht: Der SV Heiligenfelde und der Habenhauser FV lieferten sich ein Duell mit offenem Visier, das am Ende knapp mit 5:4 (4:2) an den niedersächsischen Bezirksligisten ging. „Es war die richtige Reaktion auf die Niederlage in Sulingen“, erkannte Trainer Torben Budelmann wenige Tage nach der 1:9-Schlappe gegen den Landesligisten.

Der Wille zur Wiedergutmachung war den Heiligenfeldern sofort anzusehen. Die Budelmann-Elf spielte auf dem Kunstrasen in Syke ein hohes Pressing, störte die Habenhauser früh und stellte sie vor enorme Probleme. Phasenweise wussten die Gäste überhaupt nicht, wie sie sich befreien sollten. Heiligenfelde dagegen nutzte die schnellen Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte dazu, direkt zum Tor zu ziehen. Die Belohnung folgte prompt: Joshua Brandhoff, der kurz vor Schluss verletzt ausschied, Björn Isensee und Lars Diedrichs schossen bis Mitte des ersten Durchgangs eine 3:0-Führung heraus. Habenhausen befreite sich nur langsam vom Dauerdruck des SVH, meldete sich dann aber durch zwei Tore von Adrian Chwiendacz zurück, traf zwischenzeitlich sogar Aluminium. Doch der SVH antwortete durch Sören Schüttes 4:2.

Auch der zweite Durchgang blieb unterhaltsam. Schütte erzielte das 5:2 und machte scheinbar alles klar. Die Habenhauser suchten jedoch ihr Heil in der Offensive: Jules-Bertrand Bingana und Philipp Schiller trafen zum Endstand. Auf der anderen Seite baute Heiligenfelde nicht ab, hatte allerdings durch Brandhoffs Pfostenschuss und den Lattentreffer Tobias Dickmanns auch kein Glück. „Es war ein guter Test. Wenn wir so spielen, müssen wir uns vor niemandem verstecken“, freute sich Budelmann.