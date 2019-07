Tristan Godesberg (r.) und seine Heiligenfelder zeigten eine tolle Leistung gegen den Bremer SV und zogen ins Finale des Württemberg-Cups ein. (Thorin Mentrup)

Ristedt. Er hockte auf der Bank, die Hände vor dem Gesicht. Wer Torben Budelmann wenige Momente nach dem Schlusspfiff der Partie gegen den Bremer SV so sah, der hätte wohl kaum daran gedacht, dass der Coach mit seinem SV Heiligenfelde gerade das Finale des Württemberg-Cups erreicht und damit für eine kleine Sensation gesorgt hatte. Dank eines Treffers von Björn Isensee überflügelte der SVH den BSV in Gruppe B noch und zog seinerseits ins Endspiel ein. Das packende und intensive Match hatte nicht nur die Spieler und die 230 Zuschauer, sondern auch den Trainer emotional mitgenommen, der sich nach dem Schlusspfiff erst einmal sammeln und seine Gefühle ordnen musste. Seine Elf trifft am Freitag ab 20 Uhr auf den TuS Sulingen. Dem neunfachen Titelträger Bremer SV bleibt nach der Niederlage nur das Spiel um Platz 3 gegen den TV Stuhr (18.30 Uhr). Der 3:1-Sieg des Brinkumer SV über den TuS Sudweyhe war letztlich bedeutungslos.

TuS Sudweyhe - Brinkumer SV 1:3 (1:1). Auf dem Papier hat der Erfolg den Brinkumern nichts mehr gebracht. Die Elf von Mike Gabel jubelte dank der Treffer von Gordy Mumpese (66.) und Kevin Artmann (68.) ganz spät über den ersten Turniersieg. Das Ergebnis stimmte aus Sicht des Bremen-Ligisten, der Auftritt schmeckte Gabel allerdings nicht: „Unser Spiel hatte zwei Phasen: Die ersten zehn Minuten waren gut, was danach kam, war dann gar nichts mehr. Da war null Selbstbewusstsein, keine Bewegung, keine Unterstützung“, ärgerte sich der Trainer, der im zweiten Durchgang komplett auf Ansagen von draußen verzichtete. „Die Jungs müssen lernen, sich auf dem Platz gegenseitig zu unterstützen. Wir sind noch zu ruhig.“

Keeper Kevin Kuhfeld, das wissen längst alle Besucher des Württemberg-Cups, bildet in dieser Hinsicht freilich eine Ausnahme. Doch er ist nicht nur Lautsprecher, sondern auch Leistungsträger. Das bewies er im zweiten Durchgang, als er einen alles andere als schwach geschossenen Elfmeter von Stephen Bohl parierte. Der zweite Fehlschuss des Sudweyher Angreifers im Turnier tat dem TuS richtig weh. „Wenn wir das Tor machen, dann gewinnen wir“, zeigte sich Trainer Markus Pieprczyk überzeugt. Er konnte und wollte seiner Mannschaft, die ohne Zähler ausschied, allerdings keinen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil: „Die Jungs haben eine astreine Leistung gezeigt. Wir hatten das Spiel nach den ersten zehn Minuten gut im Griff und sind in der zweiten Halbzeit sogar noch stärker geworden. Die Raumaufteilung war klasse. Insgesamt war das eine tolle Leistung.“ Er vermisste letztlich nur eine Belohnung. Doch mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Julian Heusmann, dessen Fernschuss lang und länger wurde und im langen Eck einschlug (27.), gelang seiner Elf nicht. Brinkum, das durch Saimir Dikollari bereits in der zweiten Minute in Führung gegangen war, machte lange Zeit nicht den Eindruck, noch den entscheidenden Punch setzen zu können, wahrte aber dank Mumpese und Artmann die Chance auf Platz zwei.

SV Heiligenfelde - Bremer SV 1:0 (1:0).„Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs.“ Viel mehr Worte musste Torben Budelmann nicht verlieren, um all seine Wertschätzung und all seinen Respekt für seine Mannschaft auszudrücken. Doch natürlich sprach er gern über das, was sein Team in den vorangegangenen Minuten geleistet hatte: „Wir hatten einen Plan, den wir durchgezogen haben. Wir haben es in der Anfangsphase auch nach vorn gut gemacht. Die Jungs haben an sich und unsere Idee geglaubt, das war ganz wichtig“, lobte er die Überzeugung der gesamten Mannschaft, die fußballerisch nicht über die gesamte Partie mit dem Bremen-Liga-Meister mithalten konnte, aber mit Herz und Hirn erfolgreich dagegen hielt.

Der Brinkumer Sieg hatte die Situation für die Heiligenfelder verkompliziert. Sie brauchten nun wegen des schlechteren Torverhältnisses definitiv einen Punkt, um am Freitag dabei zu sein - alles andere als eine Selbstverständlichkeit gegen den BSV, der in Ristedt schon viele Male seine Abgezocktheit und Klasse gezeigt hatte. Doch der Rekordchampion sah sich selbstbewussten und gut eingestellten Heiligenfeldern gegenüber. Eine Viertelstunde lang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, dann übernahmen die Bremer doch die Kontrolle. „Gefühlt hatten sie zehn Minuten lang den Ball“, musste Budelmann anerkennen, dass der BSV technisch noch stärker war als sein Team, das jedoch die richtigen Antworten gab und unentwegt die Räume eng machte. Mitten in die Phase hinein, in der sich der SVH wieder etwas befreite, ging der Bezirksligist auch in Führung: Mit Mut spielte Heiligenfelde einen Angriff über die linke Seite, Felix Wagner brachte den Ball in den Strafraum, wo Björn Isensee lauerte und das Spielgerät unter die Latte drosch (32.) „Der hat genau gepasst“, freute sich der Siegtorschütze.

Bis er sich diese Bezeichnung verdient hatte, vergingen - die Nachspielzeit mit eingerechnet - noch mehr als 40 spannende Minuten. Heiligenfelde warf sich den nun immer wütenderen Bremer Angriffen entgegen und hatte in Jörn Wachtendorf nicht nur einen starken Schlussmann, sondern auch eine starke Defensivreihe um Roman Obst und ein unermüdlich rackerndes Mittelfeld um Marvin Godesberg, das für den Bremen-Ligisten nicht zu knacken war. Ein paar Möglichkeiten hatte der BSV freilich, vergab diese allerdings, so etwa durch Hoti Bilal in der Schlussphase, der freistehend das lange Eck verfehlte. Der SVH hatte auch das nötige Quäntchen Glück, aber er erarbeitete es sich auch. Am Ende stürmte sogar BSV-Keeper Jasin Jashari. Es half alles nichts. Heiligenfelde bejubelte den Coup - und machte Trainer Budelmann zumindest kurzzeitig sprachlos vor Glück.