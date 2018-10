Die Heiligenfelder um Trainer Torben Budelmann (links) entwickelten im Heimspiel gegen Estorf-Leeseringen nicht die nötige Durchschlagskraft in der Offensive. (Janina Rahn)

Heiligenfelde. Etwas überraschend hat der SV Heiligenfelde in der Fußball-Bezirksliga Hannover eine deutliche 1:3 (0:3)-Heimpleite gegen R-W Estorf-Leeseringen kassiert. Dabei sah es zunächst rund 20 Minuten danach aus, als würde die Partie einen ganz anderen Verlauf nehmen.

Die Gastgeber begannen stürmisch, schon nach sieben Minuten spritzte Björn Isensee in ein waghalsiges Passspiel der Estorfer Innenverteidiger vor dem eigenen Kasten, drosch die Kugel aber deutlich am Tor vorbei. Kurz darauf war erneut Isensee nach einem Eckball zur Stelle, zog aus zwölf Metern aus der Drehung ab, scheiterte jedoch am stark reagierenden Gäste-Keeper Tobias Pissor. Mit ihrer ersten Offensivaktion gingen die Rot-Weißen prompt und etwas glücklich in Führung: Florian Schüttpelz schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld an Freund und Feind und dem verdutzten SVH-Schlussmann Steffen Struß vorbei in die Maschen – 0:1 (25.).

Konter zum 0:2

Mit dem Gegentor verloren die Hausherren erkennbar an Schwung. „Wir hatten einen klaren Plan, aber den haben wir einfach nicht aufs Parkett gekriegt“, erklärte SV-Trainer Torben Budelmann später. „Ein Tor muss fallen, wenn du hier aber eins fängst, wird es ganz schwer.“ Und mit dreien noch schwerer. Einen Ballverlust im Aufbauspiel der Hausherren bestrafte Estorf gnadenlos mit schnellem Umschaltspiel, Jonas Rinne erhöhte auf 2:0 (36.). Auch dem 3:0 gingen individuelle Fehler voraus, die in einem Eckball resultierten. Dieser wurde scharf in den Strafraum geschlagen, Mirco Klann kam frei zum Kopfball und vollstreckte (44.).

Nach der Pause wollte die Budelmann-Elf noch einmal alles in die Waagschale werfen, doch die letzte Überzeugung fehlte. Björn Isensee sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus dem Halbfeld, bei dem Tobias Pissor eine unglückliche Figur abgab, für den Ehrentreffer (65.). Mehr war für den Tabellensechsten gegen clever verteidigende und konternde Gäste an diesem Tag nicht zu holen. Die Heiligenfelder konnten sich nicht mehr entscheidend durchsetzen.