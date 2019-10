Hildesheim. Als einzige Mannschaft in der Oberliga Nord-West mussten die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode noch keine Niederlage einstecken. Am zurückliegenden Wochenende erkämpfte sich der Tabellenvierte ein 7:7 beim Polizei SV GW Hildesheim. Dennoch ärgerte sich Teamsprecherin Nele Puls ein wenig: „Wir haben eine lange Zeit geführt, daher war schon mehr drin.“ Doch im selben Atemzug betonte sie auch noch: „Insgesamt geht der eine Punkt dann schon in Ordnung, weil Hildesheim sehr stark aufgespielt hat.“

Gleich im ersten Doppel ging der Punkt an die Hausherrinnen. Elisa Füldner/Franziska Kemper setzten sich in vier Sätzen gegen Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert durch. Doch Nele Puls/Melanie Schneider stellten daraufhin den Ausgleich wieder her. Es folgte die erste Führung, weil Jokisch im ersten Einzel die Oberhand behielt. Puls erhöhte daraufhin sogar auf 3:1 für den TSV. „In der jüngeren Vergangenheit waren es immer knappe Duelle gegen Hildesheim“, betonte Puls. So auch diesmal. Hubert unterlag noch nach einer Zwei-Satz-Führung gegen Kemper. Besser machte es im Anschluss Schneider, die wiederum in fünf Sätzen den kühleren Kopf behielt. Allerdings kämpfte sich der Polizei SV GW Hildesheim zurück in die Begegnung. Füldner und Schrieber entschieden ihre Partien für sich, stellten somit auf 4:4. Es ging weiter hin und her an der Platte.

„Sie haben eine sehr ausgeglichene Truppe zusammen. Es ist keine dabei, die aus der Reihe tanzt und immens abfällt“, sagte Puls, die genauso wie Melanie Schneider ihr nächstes Einzelduell gewann. Für die Gastgeberinnen sammelten Carolin Ölker, Füldner und Schrieber weitere Punkte ein, sodass die Hildesheimerinnen vor dem letzten Match auf einmal mit 7:6 in Front lagen. Es lag nun an Jokisch, zumindest noch einen Punkt zu retten. Und sie schaffte es! Locker und flockig in drei Sätzen bezwang sie Ölker im Überkreuzeinzel. „Unser primäres Ziel ist weiterhin noch der Klassenerhalt. Auch wenn wir noch ungeschlagen sind“, warnte Teamsprecherin Puls vor zu viel Euphorie.

Weitere Informationen

Tischtennis Oberliga Nord-West

SV Polizei GW Hildesheim - TSV Heiligenrode 7:7

Elisa Füldner/Franziska Kemper - Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert 12:14, 11:9, 11:9, 11:5; Julia Schrieber/Carolin Ölker - Nele Puls/Melanie Schneider 9:11, 13:11, 2:11, 5:11; Füldner - Jokisch 11:8, 5:11, 8:11, 3:11; Schrieber - Puls 6:11, 9:11, 7:11; Kemper - Hubert 4:11, 7:11, 11:9, 11:2, 11:8; Ölker - Schneider 11:6, 11:9, 8:11, 3:11, 6:11; Füldner - Puls 15:13, 8:11, 11:6, 11:7; Schrieber - Jokisch 11:9, 11:3, 11:9; Kemper - Schneider 8:11, 6:11, 9:11; Ölker - Hubert 9:11, 11:13, 11:8, 11:5, 11:6; Kemper - Puls 9:11, 8:11, 4:11; Füldner - Schneider 11:7, 11:5, 11:4; Schrieber - Hubert 11:8, 11:3, 11:8; Ölker - Jokisch 3:11, 6:11, 6:11 KLI