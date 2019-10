Heiligenrode bricht ein

Andre Nieber und der TSV warten noch auf den ersten Saisonsieg. (Jonas Kako)

Wolfenbüttel. Trotz ansprechender Leistungen im ersten Durchgang der Begegnung beim frischgebackenen Sptzenreiter der Verbandsliga Süd, dem MTV Wolfenbüttel, hat es für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode aufgrund eines Leistungseinbruchs in der zweiten Hälfte mit gleich fünf verlorenen Spielen in Folge nicht zu einem weiteren Punktgewinn gereicht. Der MTV verbuchte mit 9:4 beide Zähler für sich. Das Heiligenroder Sextett hofft nun im Punktspiel beim SV Arminia Hannover am kommenden Sonntag auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Vorerst muss der TSV aber mit dem vorletzten Rang vorliebnehmen.

Chancenlos waren zum Auftakt die Zweier Stefan Schulz/André Nieber gegen das Wolfenbütteler Spitzenduo Florian Haux/Klaus-Peter Spiecht. Die Einserpaarung Jens Oehlmann/Jan Mudroncek dagegen fuhr einen klaren Dreisatzerfolg über die Zweier-Kombination Sven Amhardt/Kris Bunke ein. Das Glück der Tüchtigen hatten Jörn Brosowsky und Andre Meyer bei ihrem knappen 12:10-Viersatzsieg gegen Nick Holland/Pawel Jerominek auf ihrer Seite.

Eine deutliche Überlegenheit hatten die Gastgeber in den ersten drei Einzelbegegnungen, hier waren aus Heiligenroder Sicht sowohl Jens Oehlmann und Jan Mudroncek im oberen Paarkreuz als auch André Nieber in der Mitte ohne reelle Siegchance. Erst Routinier Stefan Schulz punktete mit einem schwer erkämpften Viersatzerfolg über Klaus-Peter Spiecht für den TSV. Im unteren Paarkreuz musste sich Andre Meyer mächtig strecken, um Kris Bunke nach fünf Sätzen in die Knie zu zwingen. Die folgende Niederlagenserie von fünf Spielen am Stück bedeutete dann aber das bittere Ende.