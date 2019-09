Heiligenrode. Damit hatten sie wahrlich nicht gerechnet. „Einen Punkt hätten wir im Vorfeld schon unterschrieben“, betonte Nele Puls, Teamsprecherin des TSV Heiligenrode. In der Tischtennis-Oberliga sorgten Puls und Co. mit einem 8:4-Erfolg gegen den TSV Watenbüttel für eine faustdicke Überraschung. „Sie haben eine sehr starke Truppe zusammen. Für mich sind sie einer der Favoriten auf den Aufstieg“, so Puls.

Doch von Beginn an gingen die Hausherrinnen gegen den Favoriten bis an ihre Leistungsgrenze. Gleich das erste Doppel entschieden Nele Puls/Melanie Schneider souverän in drei Sätzen für sich. Zwar schnappten sich die Gäste genauso einseitig das zweite Doppelduell, doch im Einzel stellte die Spitzenspielerin des TSV Heiligenrode die Führung wieder her. In Folge war der Regionalliga-Absteiger wieder obenauf, heimste zwei Siege in Serie ein. Auch davon ließen sich die Heiligenroderinnen nicht beirren, zogen weiter ihr Spiel durch. Ricarda Hubert, Nele Puls, Nathalie Jokisch und Melanie Schneider behielten in ihren Matches die Oberhand und schraubten das Ergebnis auf 6:3 in die Höhe. „Alle waren gut drauf, haben stets Vollgas gegeben“, zeigte sich die Teamsprecherin stolz.

Zwar zog Hubert danach gegen Sarah-Christin Behrens in drei Sätzen den Kürzeren, doch das wurmte am Ende keinen. Denn Melanie Schneider siegte überraschend mit 3:0 gegen Watenbüttels Nummer eins Joanna Jerominek und danach machte Nele Puls mit ihrem 3:1-Erfolg den Sieg des TSV Heiligenrode perfekt. Damit zogen Puls und Co. direkt am Kontrahenten vorbei und rangieren nun auf dem zweiten Platz. Dennoch backt die Teamsprecherin weiterhin kleine Brötchen: „Unser Ziel ist es dennoch weiterhin, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern. Denn an den letzten Spieltagen wollen wir wahrlich nicht mehr zittern.“

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - TSV Watenbüttel 8:4

Nele Puls/Melanie Schneider - Margit Jeremias/Sarah-Christin Behrens 14:12, 11:6, 11:6; Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Joanna Jerominek/Annette Blazek 2:11, 5:11, 6:11; Puls - Blazek 11:9, 11:7, 11:8; Jokisch - Jerominek 5:11, 6:11, 11:13; Schneider - Behrens 5:11, 7:11, 10:12; Hubert - Jeremias 11:5, 18:20, 11:9, 11:7; Puls - Jerominek 11:8, 11:9, 12:10; Jokisch - Blazek 11:5, 11:8, 11:3; Schneider - Jeremias 10:12, 12:10, 4:11, 11:3, 11:6; Hubert - Behrens 3:11, 3:11, 7:11; Schneider - Jerominek 11:8, 11:9, 11:8; Puls - Jeremias 11:7, 8:11, 11:9, 11:8 KLI