Heiligenrode/Barrien. Mit einer Siegesserie und dem 9:2-Auswärtserfolg beim Absteiger VfB Stolzenau sowie dem unerwarteten 9:5 beim Meister MTV Bücken haben die Tischtennisspieler des TSV Heiligenrode II den zweiten Rang erklommen. Damit haben sie bei nur noch zwei Begegnungen beste Aussichten, die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrelegation zur Bezirksoberliga zu erreichen. Der TSV Barrien erhielt derweil mit dem 9:2 gegen den TTV 2015 Seelze IV die kleinen Hoffnungen auf den Bezirksliga-Verbleib am Leben. Direkt zu retten ist er nicht mehr, die Abstiegsrelegation aber ist noch möglich.

VfB Stolzenau - TSV Heiligenrode II 2:9. Die Gäste beherrschten von Beginn an das Spiel und gingen gleich mit drei Siegen in den Eingangsdoppeln in Front. Auch in den Einzeln war der Gastgeber sichtlich überfordert und kam nur im oberen Paarkreuz durch Yannis Baldrich glatt mit 3:0 gegen Henning Witte sowie in der Mitte durch Konstantin Burov ebenfalls mit einem Dreisatzsieg über Werner Schubert zu den beiden Ehrenpunkten.

MTV Bücken - TSV Heiligenrode II 5:9. Der feststehende Meister musste sein komplettes unteres Paarkreuz durch zwei Nachwuchsspieler aus der Kreisliga ersetzen. Die Gäste erkämpften sich mit den Siegen der Einser Jörn Brosowsky/Marius Hubert gegen Hartmut Jülke/Jens Habermann sowie der Dreier Denise Kleinert/Olaf Hünnekens gegen das Ersatzduo Rennig Söffker/Vincent Marks eine 2:1-Führung. Diesen Vorsprung bauten Jörn Brosowsky, Marius Hubert, Olaf Hünnekens und Denise Kleinert bei knappen Niederlagen von Henning Witte und von Uwe Hünnekens bis zur „Halbzeit“ auf 6:3 aus. Den Deckel machten dann im zweiten Durchgang Jörn Brosowsky, Henning Witte und Denise Kleinert mit ihren Erfolgen drauf.

TSV Barrien - TTV 2015 Seelze IV 9:2. Wohl zu spät kommt das beachtenswerte Aufbäumen des Aufsteigers gegen die ohne ihre Nummer eins Marc Kaufmann angereiste Seelzer Truppe. Die Gastgeber hatten mit drei Siegen in den Eingangsdoppeln einen glänzenden Auftakt. In den Einzeln ließen mit deutlichen Dreisatzniederlagen nur Hendrik Wünderlich in der Mitte gegen Sascha Kues sowie Tim Schumacher im unteren Paarkreuz gegen Mark Stegnjajic die beiden Ehrenpunkte für die Gäste zu. Der TSV muss am Wochenende seine beiden Partien gewinnen und zudem auf eine Niederlage des SV Marienwerder hoffen, um noch Achter zu werden.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

VfB Stolzenau - TSV Heiligenrode II 2:9

Yannis Baldrich/Tobias Hahn - Henning Witte/Uwe Hünnekens 5:11, 8:11, 5:11; Konstantin Burov/Ingo Straaß - Jörn Brosowsky/Marius Hubert 4:11, 4:11, 7:11; Karl-Heinz Siemann/Eugen Burov - Werner Schubert/Denise Kleinert 1:11, 3:11, 9:11; Baldrich - Witte 11:5, 11:3, 12:10; Hahn - Brosowsky 11:13, 12:14, 6:11, Konstantin Burov - Schubert 11:7, 11:7, 11:6; Straaß - Hubert 2:11, 6:11, 4:11; Siemann - Denise Kleinert 9:11, 4:11, 5:11; Eugen Burov - Uwe Hünnekens 8:11, 4:11, 5:11; Baldrich - Brosowsky 9:11, 11:8, 8:11, 5:11; Hahn - Witte 6:11, 11:6, 8:11, 10:12, 9:11

MTV Bücken - TSV Heiligenrode II 5:9

Raimund Köster/Andreas Scholz - Henning Witte/Uwe Hünnekens 11:7, 5:11, 7:11, 11:9, 11:5; Hartmut Jülke/Jens Habermann - Jörn Brosowsky/Marius Hubert 8:11, 5:11, 11:5, 10:12; Rennig Söffker/Vincent Marks- Denise Kleinert/Olaf Hünnekens 6:11, 4:11, 8:11; Scholz - Witte 11:7, 2:11, 11:9, 11:8; Jülke - Brosowsky 7:11, 11:7, 9:11, 7:11, Köster - Uwe Hünnekens 7:11, 16:14, 9:11, 13:11, 11:5; Habermann - Hubert 11:6, 11:9, 10:12, 10:12, 9:11; Söffker - Olaf Hünnekens 5:11, 11:9, 11:7, 3:11, 9:11; Marks - Denise Kleinert 9:11, 10:12, 7:11; Scholz - Brosowsky 8:11, 7:11, 5:11; Jülke - Witte 8:11, 11:7, 7:11, 11:5, 2:11; Köster - Hubert 12:10, 9:11, 11:7, 11:8; Habermann - Uwe Hünnekens 9:11, 9:11, 12:10, 11:5, 11:5; Söffker - Denise Kleinert 5:11, 6:11, 6:11

TSV Barrien - TTV 2015 Seelze IV 9:2

Patrick Damaschun/Hendrik Wünderlich - Nils Mausolf/Gunter Geweke 11:7, 7:11, 11:3, 11:6; Karsten Meyer/Tim Schumacher - Anton Volkhine /Sascha Kues 4:11, 11:8, 11:4, 11:6; Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach - Sascha Volkhine /Mark Stegnjajic 11:5, 6:11, 12:14, 11:9, 11:7; Damaschun - Sascha Volkhine 13:11, 9:11, 9:11, 11:9, 12:10; Meyer - Mausolf 12:10, 11:7, 11:13, 12:10; Hendrik Wünderlich - Kues 4:11, 8:11, 8:11; Drösemeyer - Anton Volkhine 11:7, 11:9, 11:6; Gerlach - Geweke 11:4, 11:9, 11:13, 11:9; Schumacher - Stegnjajic 6:11, 8:11, 7:11; Damaschun - Mausolf 11:7, 9:11, 11:9, 6:11, 11:5; Meyer - Sascha Volkhine 2:11, 11:6, 11:9, 11:8 EHF