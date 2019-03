Landkreis Diepholz. Endgültig verspielt hat die erste Herrenmannschaft der SV Kirchweyhe ihre Chance auf die Vizemeisterschaft in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse 8 nach der 5:9-Niederlage beim doch heimstarken Absteiger TuS Lemförde. So gut wie sicher einplanen kann der TSV Heiligenrode III die Ausrichtung des Relegations-Abstiegsturniers am 11. und 12. Mai in eigener Halle nach der 5:9-Niederlage beim angehenden Vizemeister SC Marklohe III. Ein 2:9-Debakel erlebte der TuS Varrel im Duell der Aufsteiger gegen den TTC Haßbergen.

TuS Lemförde - SV Kirchweyhe 9:5. Die Lemförder gelten als so etwas wie ein Angstgegner für die SVK. So auch dieses Mal: Die Gäste taten sich äußerst schwer in der kleinen Halle, sie gewannen auch nicht ein einziges Fünfsatzspiel. In den Eingangsdoppeln behielten nur die Einser Jens Nagel/Carsten Pönitz knapp mit 12:10 im dritten Satz die Oberhand über Hendrik Wiechering/Klaus Witte, während sowohl Ralf Bokelmann/Michael Schöckel mit 12:14 als auch die Dreier Christian Timmermann/Andree Schmidt mit 11:13 in ihren jeweiligen letzten Sätzen die Segel streichen mussten.

Zufriedenstellend war noch die Ausbeute im ersten Einzeldurchgang mit den Erfolgen von Carsten Pönitz gegen Lars Reddehase und Jens Nagel gegen Hendrik Wiechering im oberen Paarkreuz jeweils mit 3:1 sowie dem Dreisatzsieg im unteren Paarkreuz von Andree Schmidt über Ersatzspieler Klaus Witte. Fast nichts lief dagegen im zweiten Durchgang, nur Carsten Pönitz gelang mit dem Viersatzerfolg über Hendrik Wiechering noch eine Ergebnisverbesserung.

SC Marklohe III - TSV Heiligenrode III 9:5. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste hatten nicht die spielerischen Mittel, um die Überlegenheit der Gastgeber zu knacken. So gelang nur dem Einserpaar Wolfgang Pelka/Jens Weber knapp mit 11:8 im fünften Satz über Ralf Menze/Carsten Kühlcke ein Punktgewinn in den Eingangsdoppeln. Zu wenig waren auch die vier Erfolge in den Einzeln durch Uwe Hünnekens und Wolfgang Pelka im oberen Paarkreuz jeweils gegen Bernd Heyne, das 3:1 in der Mitte von Olaf Hünnekens über Hajo Thiart und das 3:2 von Marcus Neumann gegen Henning Vogel im unteren Paarkreuz.

TTC Haßbergen - TuS Varrel 9:2. Praktisch aufgegeben haben sich die Gäste in diesem einseitigen Aufsteigerduell. Reine Ergebniskosmetik betrieben nur die Einserpaarung Klaus Lemcke/Peter Grabsch mit einem Viersatzerfolg über Maic Grötzner/Claus Meyer sowie Florian Kastens mit einem glatten Dreisatzsieg im unteren Paarkreuz über Thomas Riekenberg.

Weitere Informationen

1. Bezirksklasse 8 Herren

Bernd Heyne/Holger Kruse - Uwe Hünnekens/Reiner Segelken 8:11, 11:9, 11:3, 11:5; Ralf Menze/Carsten Kühlcke - Wolfgang Pelka/Jens Weber 5:11, 12:10, 11:5, 9:11, 8:11; Hajo Thiart/ Henning Vogel - Olaf Hünnekens/Marcus Neumann 11:7, 11:9, 5:11, 12:10; Kruse - Pelka 13:11, 14:12, 7:11, 11:7; Heyne - Uwe Hünnekens 5:11, 11:9, 10:12, 8:11; Menze - Olaf Hünnekens 11:8, 11:9, 11:4; Thiart - Weber 6:11, 3:11, 11:4, 11:3, 11:7; Kühlcke - Segelken 11:3, 11:8, 11:8; Vogel - Neumann 12:10, 11:13, 5:11, 12:10, 8:11; Kruse - Uwe Hünnekens 12:10, 12:14, 11:8, 6:11, 11:10; Heyne - Pelka 11:8, 3:11, 11:5, 4:11, 9:11; Menze - Weber 11:4, 8:11, 11:7, 11:4; Thiart - Olaf Hünnekens 8:11, 11:4, 10:12, 3:11; Kühlcke - Neumann 8:11, 11:6, 11:9, 11:8

Lars Reddehase/Kai Hensel - Ralf Bokelmann/Michael Schöckel 11:9, 11:5, 14:12; Hendrik Wiechering/Klaus Witte - Jens Nagel/Carsten Pönitz 8:11, 6:11, 10:12; Marco Cloppenburg/Dimitri Dall - Christian Timmermann/Andree Schmidt 11:8, 8:11, 11:2, 13:11; Reddehase - Pönitz 11:7, 3:11, 9:11, 8:11; Wiechering - Nagel 8:11, 11:9, 4:11, 6:11; Cloppenburg - Timmermann 6:11, 11:8, 11:9, 11:9; Hensel - Bokelmann 14:12, 11:9, 8:11, 9:11, 11:4; Dall - Schöckel 11:8, 12:10, 8:11, 11:5; Witte - Schmidt 3:11, 8:11, 7:11; Reddehase - Nagel 11:9, 11:13, 11:6, 11:5; Wiechering - Pönitz 11:3, 7:11, 5:11, 8:11; Cloppenburg - Bokelmann 11:7, 9:11, 8:11, 11:5, 11:4; Hensel - Timmermann 11:3, 11:6, 5:11, 6:11, 11:4; Dall - Schmidt 11:9, 11:9, 14:16, 11:8

Bastian Meyer/Ralph Rößler - Horst Glück/Ferdinand Boland 7:11, 11:13, 11:9, 11:1, 11:2; Maic Grötzner/Claus Meyer - Klaus Lemcke/Peter Grabsch 10:12, 11:3, 9:11, 8:11; Daniel Fricke/Thomas Riekenberg - Michael Rautenberg/Florian Kastens 4:11, 11:9, 11:9, 3:11, 11:6; Bastian Meyer - Glück 11:7, 11:7, 11:7; Grötzner - Lemcke 9:11, 11:9, 11:6, 5:11, 11:7; Claus Meyer - Rautenberg 11:7, 11:8, 11:5; Rößler - Grabsch 13:11, 10:12, 10:12, 11:4, 11:8; Fricke - Boland 11:8, 11:6, 11:4; Riekenberg - Kastens 1:11, 8:11, 4:11; Bastian Meyer - Lemcke 11:4, 11:9, 13:11; Grötzner - Glück 11:5, 11:1, 11:3 EHF