Lena Rösel (links) und ihre JSG Heiligenfelde verloren gegen den TuS Sulingen, wurden von ihrem Anhang dennoch frenetisch gefeiert. (Fotos: Michael Braunschädel)

Wenn das kein gelungenen Wochenende für die Fußball-Jugendabteilung des TSV Heiligenrode war: Bei den Finalspielen um den Kreispokal, die auf der Anlage des TuS Sudweyhe stattfanden, gewannen die Nachwuchs-Kicker des TSV gleich in drei Altersklassen den begehrten Cup. Besonders bei den C-Junioren gab es das vom NFV-Kreispokalleiters Stephan Bischoff vorausgesagte, hochklassige Finale. Dabei setzten sich die in den vergangenen zwei Wochen arg gebeutelten Heiligenroder gegen die JSG Syke mit 1:0 (0:0) durch.

Das gut besuchte Endspiel bei brütender Mittagshitze auf dem Kunstrasenplatz ließ keine Wünsche offen. Bereits nach vier Minuten scheiterte Heiligenrodes Jendric Ey am Pfosten und beförderte den Nachschuss neben das Tor. Doch auch die Syker hatten ihre Möglichkeiten. Nach genialem Spielzug über Lukas Wetjen, David Sagert und Oskar Ambrosy lenkte TSV-Torhüter Fynn Schwenker den abgefälschten Ambrosy-Schuss zur Ecke. Diese brachte Phil Uhlenwinkel in den Strafraum und Leon Behrami spitzelte den Ball nur knapp am Pfosten vorbei (22.). Auch im zweiten Spielabschnitt starteten die Heiligenroder besser und hatten dieses Mal Erfolg. Luis Felix Ihde zeichnete für den Treffer verantwortlich (39.). Auf der Gegenseite wurde Agit Yesildag nach Pass von Leo Wolf im Strafraum zu Fall gebracht. Doch Sagert scheiterte an Schwenker, der auch den Nachschuss von Wetjen parierte (45.). „Klar, die Enttäuschung ist riesig. Bitter, dass wir den Elfmeter verschossen haben. Beim Gegentreffer agierten wir zu hektisch und haben die Übersicht verloren“, fasste JSG-Coach Tim Bunsemeyer zusammen. Als Genugtuung für den verpassten Titelgewinn betrachtete Heiligenrodes Trainer Alexander Stolle den Triumph im Pokal. Besonders freute sich Stolle für seine Ersatz-Torfrau Antonia Tucholski, die sich beim Pokalfinale vor einem Jahr das Schienbein brach und nach langer Genesungszeit erst kürzlich ihr Comeback feierte. Der Erfolgshunger der Heiligenroder war noch lange nicht gestillt. Die U09-F-Junioren bezwangen im Endspiel den FC Sulingen mit 7:2, die U10-E-Junioren setzten sich mit 4:2 gegen den TSV Bassum durch.

Dramatisch verlief auch das abschließende Finale der A-Junioren, in dem sich die JSG Schwarme erst im Elfmeterschießen gegen die JSG Mörsen-Twistringen II mit 6:5 durchsetzte. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Matchwinner in diesem Endspiel war Schwarmes Torhüter Tom Jägemann, der einen Strafstoß an den Pfosten lenkte und einen selbst verwandelte. „Das Spiel hätten wir aufgrund unserer Chancen bereits in der regulären Spielzeit gewinnen müssen. Unser Sieg war daher hochverdient“, sagte Schwarmes Coach Christoph Pilz. Gegen überlegene Schwarmer gelang Noah Bors der Führungstreffer für die JSG aus Mörsen/Twistringen. Trotz zuvor bester Gelegenheiten gelang den Schwärmern erst in der 62. Minute der Ausgleich. Dabei stocherte Jonas Tinnemann das Leder nach einer Ecke von Niklas Leder ins linke Eck. Per Hacke scheiterte Niklas Hillmann-Apman danach am Mörsener Lattenkreuz (74.), ehe das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte.

Eine äußerst erfolgreiche Saison krönten auch die U13-D-Junioren des TSV Bassum, die sich nach den Kreismeisterschaften auf dem Feld und in der Halle durch einen 2:1 (1:1)-Erfolg über die JSG Mörsen-Twistringen auch den Pokal und somit das Triple sicherten. Julius Kanowski brachte die Lindenstädter per Kopfball in Führung (14.). Mit dem Pausenpfiff parierte Bassums Torhüter Paul Sperlich zunächst den Handelfmeter von Lasse Döhrmann, musste sich bei dessen Nachschuss jedoch geschlagen geben (30.). Der entscheidende Treffer gelang eine Minute vor dem Abpfiff Skender Dibrani (59.). Die Bassumer trafen zudem noch zweimal den Querbalken. „Aufgrund der Spielanteile war unser Sieg verdient“, bilanzierte TSV-Trainer Oliver Bösche, der in Zukunft die C-Junioren der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst trainieren wird.

Dass man trotz Niederlage dennoch richtig abfeiern kann, bewiesen die A-Juniorinnen der JSG Heiligenfelde, die ihr Finale gegen den TuS Sulingen mit 1:3 (0:2) verloren und nach Abpfiff von ihrem Anhang frenetisch gefeiert wurden. „Die Unterstützung war einfach grandios“, freute sich JSG-Trainerin Tanita Häfker, deren Team zur Halbzeit durch Treffer von Mila Runge (12.) und Henna Schmidtke (23.) in Rückstand geriet. „In der Halbzeit haben wir umgestellt und dann das geschafft, was wir wollten, nämlich den Anschluss“, sagte Häfker. Dieser gelang Kapitänin Finja Eckebrecht, die später nach einem Zusammenprall mit Verdacht auch Gehirnerschütterung ausgewechselt und vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es war schließlich Sulingens Laura Ahrens, die mit einem Schuss in den Winkel die Entscheidung herbeiführte (84.).