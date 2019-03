Neue Hoffnung schöpft die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode nach dem überzeugenden 9:4-Heimsieg über den Tabellenvierten MTV Bledeln II in der Tischtennis-Verbandsliga-Süd, dem Relegations-Abstiegsturnier am 11. und 12. Mai doch noch aus dem Wege gehen zu können. Aber dafür hängen die Trauben für das heimische Sextett extrem hoch, denn bei nur noch drei ausstehenden Partien – zwei in fremder, eine in eigener Halle gegen den Tabellenletzten SV Union Salzgitter II – müssen die beiden mitgefährdeten Vereine selbst noch gewaltig patzen. Doch diesen Gefallen werden ihnen weder der Wolfsburger Vorortklub SSV Neuhaus noch der Neuling SV Bovenden tun. Beide haben noch vier Spiele in der Hinterhand mit je drei Heimbegegnungen und dementsprechend der Aussicht auf einige Punktgewinne.

Die Gastgeber hatten sich für die Revanche für die 6:9-Herbstrundenniederlage intensiv auf diese Partie vorbereitet und spielten in den Eingangsdoppeln furios auf, obwohl die Spitzenpaarung Stefan Schulz/André Nieber nach einer 2:0-Satzführung gegen Thomas Westphal/Constantin Mago noch im fünften Satz mit 7:11 den Kürzeren zogen. Dagegen hatte das Zweierduo Jan Mudroncek/Jan Grashoff gegen Dennis Meisner/Jens Obst etwas glücklich mit 12:10 im vierten Satz das bessere Ende für sich. Ganz überzeugend war der klare Dreisatzerfolg der Dreierpaarung Jens Oehlmann/Andre Meyer gegen die Bledelner Ersatzpaarung Andre Coco/Lukas Duda.

Mit voller Konzentration ging es in den ersten Einzeldurchgang, so behaupteten sich im oberen Paarkreuz sowohl Jan Mudroncek gegen Dennis Meisner als auch Jens Oehlmann gegen Thomas Westphal jeweils in vier Sätzen. Etwas überraschend musste Stefan Schulz in der Mitte eine Dreisatzniederlage gegen Constantin Mago quittieren, doch postwendend konterte André Nieber mit einem klaren 3:0 über Andre Coco. Jan Grashoff legte im unteren Paarkreuz bei seinem Dreisatzsieg über Ersatzmann Lukas Duda nach. Nach Andre Meyers 0:3-Niederlage gegen Jens Obst hieß es 6:3. Nachdem Mudroncek im Spitzenspiel des zweiten Durchgangs das Können Westphals beim knappen 9:11 im vierten Satz hatte anerkennen müssen, machten aber die Mannschaftskollegen Oehlmann mit 3:0 gegen Dennis Meisner, Schulz mit einem knappen 18:16 im vierten Satz gegen Coco und Nieber mit einem glatten Dreisatzerfolg über Mago den Sack endgültig zu.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - MTV Eintracht Bledeln II 9:4

Stefan Schulz/Andre Nieber - Thomas Westphal/Constantin Mago 11:8, 13:11, 8:11, 6:11, 7:11; Jan Mudroncek/Jan Grashoff – Dennis Meisner/Jens Obst 7:11, 11:7, 11:7, 12:10; Jens Oehlmann/Andre Meyer – Andre Coco/Lukas Duda 11:5, 11:5, 11:4; Mudroncek - Meisner 11:8, 11:5, 9:11, 11:9; Oehlmann - Westphal 14:16, 11:7, 11:7, 11:6; Schulz - Mago 8:11, 10:12, 7:11; Nieber - Coco 11:6, 11:4, 11:9; Grashoff - Duda 11:7, 12:10, 11:5; Meyer - Obst 8:11, 13:15, 9:11; Mudroncek - Westphal 9:11, 11:8, 8:11, 9:11; Oehlmann - Meisner 11:8, 11:4, 11:4; Schulz - Coco 13:11, 11:4, 9:11, 18:16; Nieber - Mago 11:8, 11:8, 12:10 EHF