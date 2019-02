Nervenstark: Heiligenrodes Melanie Schneider. (Jonas Kako)

Es war im November, als der TSV Heiligenrode in der Tischtennis-Oberliga der Damen den Tiefpunkt erreichte. Mit dem 2:8 beim TSV Lunestedt war aus dem Vizemeister des Vorjahres ein Abstiegskandidat geworden. Ein Sieg und fünf Niederlagen waren die Ausbeute, die Rätsel aufgab. Knapp drei Monate später hat sich die Situation komplett gedreht: Der TSV hat fünf Erfolge in Serie eingefahren und auf seinem Vormarsch mit dem klaren 8:2-Erfolg über den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Sande den vorläufigen Höhepunkt erreicht.

„Dass wir jetzt Fünfter sind, damit konnten wir vor drei Monaten überhaupt nicht rechnen“, freute sich Heiligenrodes Spitzenspielerin Nele Puls nach dem Coup über den Spitzenreiter. Die Stimmung beim TSV ist richtig gut. Nach der Partie konnten es sich Puls und ihre Mitstreiterinnen Nathalie Jokisch, Antonia Joachimmeyer, Melanie Schneider und Ricarda Hubert beim gemeinsamen Essen gut gehen lassen. „Es war einfach schön“, verriet Puls über den Ausklang eines perfekten Spieltags. Beim Sieg über den Spitzenreiter nutzten die Heiligenroderinnen auch die Gunst der Stunde, denn der TuS musste ohne seine Topspielerin Meike Fengler antreten, die 25 ihrer 28 Einzel gewonnen hat. „Dass sie gefehlt hat, ist uns entgegengekommen. Mit ihr wäre es schwieriger geworden“, erklärte Puls, die in der Hinserie als eine von nur drei Spielerinnen einen Sieg über die TuS-Akteurin gefeiert hatte. Das Wiedersehen entfiel, Puls hielt sich im oberen Paarkreuz schadlos und baute ihre persönliche Einzelbilanz auf 19 Siege und zehn Niederlagen aus.

Den Erfolg machte Heiligenrodes Nummer eins aber nicht nur an sich fest: „Wir haben alle gut gespielt. Jede hat alles abgerufen“, war sie voll des Lobes für ihre Mitspielerinnen. Auch im zweiten Duell des Jahres traten die Heiligenroderinnen ohne Ricarda Hubert an, die aber als Trainerin ihren Teil zum Erfolg beisteuerte. Wie stark der TSV aufspielte, wurde schon daran deutlich, dass er seine beiden Niederlagen erst im Entscheidungssatz hinnehmen musste. Im Doppel verloren Nathalie Jokisch und Antonia Joachimmeyer mit 7:11 im letzten Durchgang, während Joachimmeyer ihr Einzel gegen Martina Krieger trotz eigenen Matchbällen mit 11:13 abgeben musste. In allen anderen Partien waren die Gastgeberinnen zur Stelle, wenn es eng wurde: 13 Sätze wurden mit nur zwei Punkten Unterschied entschieden, zehn davon gingen an die Heiligenroderinnen. Bestes Beispiel für die Nervenstärke der Gastgeberinnen war die Partie zwischen Melanie Schneider und Anke Black: Mit 11:9, 11:9 und 14:12 rang Schneider ihre Kontrahentin nieder.

Über das 1:1-Unentschieden nach den Doppeln und die 3:2-Führung nach den ersten drei Einzeln setzte sich Heiligenrode ab. Fünf Einzelsiege in Serie folgten, der höchste Saisonsieg war perfekt – ausgerechnet gegen den Tabellenführer. Aber was ist das Geheimnis hinter der Wende? „Wir sind ruhig geblieben, als es nicht so gut lief. Antonia war lange verletzt, wir anderen haben in der Sommerpause nicht so viel trainiert. Das haben wir jetzt aufgeholt. Je länger die Saison dauert, desto besser läuft es für uns“, erklärte Puls den Höhenflug, durch den der TSV die Bodenhaftung aber nicht verliert. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt eine positive Bilanz haben und dass es so gut läuft. Aber wir sind weiter erst einmal froh über jeden Punkt.“ Weitere Zähler sollen am kommenden Wochenende in den Heimspielen gegen Weddel und Hildesheim folgen.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - TuS Sande 8:2

Nathalie Jokisch/Antonia Joachimmeyer - Sinja Kampen/Martina Krieger 11:8, 15:13, 6:11, 7:11, 7:11; Nele Puls/Melanie Schneider - Susanne Meyer/Anke Black 5:11, 11:7, 11:7, 11:8; Puls - Meyer 14:12, 11:8, 7:11, 11:1; Jokisch - Kampen 13:11, 6:11, 4:11, 11:6, 11:8; Joachimmeyer - Krieger 7:11, 11:6, 2:11, 11:8, 11:13; Schneider - Black 11:9, 11:19, 14:12; Puls - Kampen 11:5, 11:13, 11:3, 7:11, 11:9; Jokisch - Meyer 11:5, 10:12, 11:7, 11:7; Joachimmeyer - Black 11:9, 11:9, 11:6, Schneider - Krieger 11:3, 11:3, 5:11, 11:9 THR