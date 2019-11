Auch Andre Meyer verhalf Heiligenrode zum Derbysieg in Stuhr. (UDO MEISSNER)

Heiligenrode/Stuhr/Kirchweyhe. Sieg und Niederlage gab es in der Tischtennis-Bezirksliga 4 für die Verbandsliga-Reserve des TSV Heiligenrode: Etwas überraschend behielt sie auswärts im Ortsderby beim TV Stuhr mit 9:6 die Oberhand, beim Meisterschaftsanwärter TSV Neustadt gab es dann beim 1:9 überhaupt nichts zu holen. Die SV Kirchweyhe feierte derweil mit 9:5 gegen den Tabellenletzten TSV Bokeloh den ersten Heimsieg der Saison.

TV Stuhr - TSV Heiligenrode II 6:9. Im Duell unter Nachbarn mussten die Gastgeber auf ihren verletzten Spitzenspieler Klaus Krabbe verzichten, während die Gäste mit stärkster Truppe, also auch mit Verbandsligaspieler Andre Meyer, an die Tische gingen. Meyer holte an der Seite von Denise Kleinert auch direkt einen Sieg im Doppel gegen Joshua Martin/Christoph Kathmann. Das Duo Marius Hubert/Ronald Risch fuhr gegen Florian Krabbe/Thomas Werth den zweiten Heiligenroder Erfolg ein. Malte Wibbing/Lars Schwarzbach punkteten dagegen für Stuhr gegen Werner Schubert/Wolfgang Pelka.

Der erste Einzeldurchgang verlief dann ausgeglichen: Ronald Risch, Wolfgang Pelka und Werner Schubert punkteten für die Gäste, Joshua Martin und Florian Krabbe im oberen Paarkreuz sowie Christoph Kathmann in der Mitte hielten für Stuhr dagegen – 5:4 für die Gäste. Danach aber machte Heiligenrode kurzen Prozess: Andre Meyer, Denise Kleinert, Ronald Risch und Wolfgang Pelka brachten den Sieg unter Dach und Fach. Florian Krabbes zweiter Einzelerfolg half den Stuhrern ebenso wenig wie Thomas Werths Sieg.

TSV Neustadt - SV Heiligenrode II 9:1. Beim starken und verlustpunktfreien Aufsteiger hatten sich die Gäste von Beginn an nicht viel ausgerechnet, doch so hoch hatten sie die Niederlage wohl nicht erwartet. Den Ehrenpunkt für den TSV holte Marius Hubert im ersten Einzeldurchgang knapp mit 14:12 im fünften Satz gegen Niklas Klußmeyer.

SV Kirchweyhe - TSV Bokeloh 9:5. Spannung schon in den Eingangsdoppeln: Hier machten die Einser Jan Grashoff/Carsten Pönitz einen zweimaligen 9:11-Satzrückstand wieder wett und gewannen gegen Thomas Krusewitz/Steffen Hildebrandt in fünf Durchgängen, während die Zweier Jens Nagel/Ralf Bokelmann gegen das Bokeloher Spitzenpaar Nils Bleidistel/Christian Bauch eine Dreisatzniederlage quittieren mussten. Frederic von Guilleaume und André Duddeck sorgten gegen Rüdiger Grevsmühl/Christopher Grzemba mit einem ungefährdeten Dreisatzerfolg für die 2:1-Führung ihres Teams.

Die Hausherren hatten in den anschließenden Einzeln ein deutliches spielerisches Übergewicht über die mit zwei Ersatzspielern angetretenen Gäste. Lediglich im oberen Paarkreuz konnten sie durch Jens Nagel nur einen Erfolg einheimsen. In der Mitte und im unteren Paarkreuz gaben sie dagegen nur ein einziges Spiel ab. Frederic von Guilleaume und Ralf Bokelmann glänzten mit gleich zwei Erfolgen, Carsten Pönitz und André Duddeck steuerten jeweils einen Einzelsieg bei.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

TV Stuhr - TSV Heiligenrode II 6:9

Joshua Martin/Christoph Kathmann - André Meyer/Denise Kleinert 4:11, 11:9, 7:11, 7:11; Florian Krabbe/Thoms Werth - Marius Hubert/Ronald Risch 7:11, 7:11, 11:13; Malte Wibbing/Lars Schwarzbach - Werner Schubert/Wolfgang Pelka 9:11, 11:8, 11:4, 11:4; Martin - Hubert 4:11, 11:8, 11:6, 17:15; Florian Krabbe - Meyer 7:11, 11:9, 11:4, 11:8; Wibbing - Risch 9:11, 6:11, 11:7, 5:11; Kathmann - Denise Kleinert 11:5, 11:7, 11:9; Werth - Pelka 7:11, 8:11, 9:11; Schwarzbach - Schubert 8:11, 11:13, 11:5, 10:12; Martin - Meyer 11:6, 4:11, 6:11, 4:11; Florian Krabbe - Hubert 11:8, 4:11, 11:8, 11:6; Wibbing - Denise Kleinert 9:11, 12:14, 11:9, 11:7, 8:11; Kathmann - Risch 6:11, 7:11, 11:7, 11:7, 11:13; Werth - Schubert 11:8, 8:11, 11:5, 11:6; Schwarzbach - Pelka 3:11, 11:6, 9:11, 4:11

SV Kirchweyhe - TSV Bokeloh 9:5

Jan Grashoff/Carsten Pönitz - Thomas Krusewitz/Steffen Hildebrandt 9:11, 9:11, 11:2, 11:4, 11:7; Jens Nagel/Ralf Bokelmann - Nils Bleidistel/Chistian Bauch 6:11, 5:11, 7:11; Frederic von Guilleaume/André Duddeck - Rüdiger Grevesmühl/Christopher Grzemba 11:3, 11:6, 11:3; Grashoff - Bauch 11:8, 5:11, 9:11, 11:5, 5:11; Nagel - Bleidistel 2:11, 5:11, 5:11; Pönitz - Hildebrandt 11:8, 7:11, 7:11, 11:8, 11:8; von Guilleaume - Krusewitz 11:3, 11:6, 11:6; Bokelmann - Grzemba 11:7, 11:9, 6:11, 11:9; Duddeck - Grevesmühl 12:10, 14:12, 11:5; Grashoff - Bleidistel 11:9, 6:11, 11:3, 7:11, 10:12; Nagel - Bauch 11:3, 14:12, 11:3; Pönitz - Krusewitz 10:12, 4:11, 7:11; von Guilleaume - Hildebrandt 11:7, 11:9, 11:7; Bokelmann - Grevesmühl 11:7, 11:8, 11:3

TSV Neustadt - TSV Heiligenrode II 9:1

Sönke Mecklenburg/Jan Dudek - Marius Hubert/Ronald Risch 11:8, 11:7, 9:11, 20:18; Gernot Kahle/Jan Gerlinski - Denise Kleinert/Uwe Hünnekens 11:9, 11:8, 7:11, 11:5; Niklas Klußmeyer/Christian Hein- Werner Schubert/Wolfgang Pelka 11:9, 11:8, 11:8; Kahle - Denise Kleinert 7:11, 11:4, 9:11, 11:6, 11:8; Klußmeyer - Hubert 7:11, 11:4, 11:6, 7:11, 12:14; Gerlinski - Risch 11:4, 11:8, 11:9; Mecklenburg - Hünnekens 11:3, 11:6, 11:3; Hein - Pelka 11:8, 13:11, 10.12, 12:10; Dudek - Schubert 11:7, 11:6, 9:11, 11:9; Kahle - Hubert 9:11, 11:5, 8:11, 11:9, 11:7 EHF