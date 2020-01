Watenbüttel. In der Hinrunde hatten die Damen des TSV Heiligenrode gegen den TSV Watenbüttel noch gewonnen. Nun konnte der Kontrahent in der Tischtennis-Oberliga Nord-West den Spieß umdrehen und sich revanchieren. Die Mannschaft um Spitzenspielerin Nele Puls verlor mit 4:8 gegen den Tabellendritten. „Es war mehr für uns drin“, resümierte Puls ganz nüchtern.

Danach sah in den ersten Matches jedoch wahrlich noch nicht aus. Zwar führten Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert im ersten Doppel mit zwei Sätzen, gaben den eigentlich beruhigenden Vorsprung aber dann noch aus der Hand. „Das ist natürlich extrem ärgerlich“, wusste auch Puls, die am Nebentisch mit Melanie Schneider ihr Doppel bestritt. Auch das Duo zog am Ende gegen Joanna Jerominek/Annette Blazek den Kürzeren. „Mit dem gefährlichen Topspin von Joanna sind wir einfach nicht zurecht gekommen. Wir haben kein passendes Mittel dagegen gefunden“, berichtete Puls.

In den Einzelpaarungen lief es dagegen etwas ausgeglichener. Zwar mussten sich Jokisch und Hubert in ihren ersten Duellen beugen, dafür konnten jedoch Puls und Schneider die ersten Punkte für den TSV Heiligenrode einfahren. Doch durch die Erfolge von Jerominek und Blazek zogen die Hausherrinnen zügig wieder auf 6:2 davon. Den Rückstand konnten die Gäste in der Folge nicht mehr aufholen. Zwar entschieden Schneider und Puls zwei weitere Matches für sich, doch das war am Ende dann auch nicht mehr als Ergebniskosmetik. Trotz der Niederlage zeigte sich Heiligenrodes Nummer eins mit der Performance einverstanden: „Wir können uns nur wenig vorwerfen, weil wir gegen eine absolute Spitzenmannschaft gespielt haben. Die Punkte müssen wir dann gegen andere Teams holen.“ Dennoch: „Wir können und müssen mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein“, betonte Puls.

Weitere Informationen

Oberliga Nord-West Damen

TSV Watenbüttel - TSV Heiligenrode 8:4

Margit Jeremias/Sarah-Christin Behrens - Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert 8:11, 4:11, 11:7, 11:8, 11:8; Joanna Jerominek/Annette Blazek - Nele Puls/Melanie Schneider 7:11, 11:9, 11:8, 11:6; Jerominek - Jokisch 11:6, 11:4, 9:11, 14:12; Blazek - Puls 8:11, 8:11, 10:12; Jeremias - Hubert 11:9, 11:9, 5:11, 11:5; Behrens - Schneider 12:10, 12:10, 3:11, 9:11, 3:11; Jerominek - Puls 11:7, 12:10, 12:10; Blazek - Jokisch 12:10, 11:7, 7:11, 8:11, 11:8; Jeremias - Schneider 9:11, 11:6, 11:13, 12:10, 10:12; Behrens - Hubert 11:7, 11:1, 7:11, 11:9; Jeremias - Puls 11:8, 5:11, 3:11, 8:11; Jerominek - Schneider 9:11, 11:9, 7:11, 11:5, 11:6 KLI