Andre Nieber (l.) und Stefan Schulz erkämpften mit Heiligenrode ein Remis gegen Bledeln. (Michael Galian)

Stuhr-Heiligenrode. Mit einem wahren Kraftakt im zweiten Spieldurchgang hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode im ersten Heimspiel der Frühjahrsserie gegen den MTV Bledeln II noch ein 8:8-Unentschieden erreicht. Mit diesem einen Punktgewinn nährt das Sextett weiterhin die Hoffnungen auf den Relegationsplatz acht in der Verbandsliga Süd oder sogar auf den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld.

Gegen die in Bestbesetzung angetretene Bledelner Oberligareserve waren die Aussichten der Gastgeber auf einen doppelten Punktgewinn schon nach den Eingangsdoppeln auf ein Minimum geschrumpft. Zwar gewann die Spitzenpaarung Jens Oehlmann/Jan Mudroncek gegen das kampfstarke Zweierduo Marius Brinkmann/Lukas Duda knapp im vierten Satz mit 11:9, doch mussten die Zweier Stefan Schulz/Andre Nieber gegen die Einser der Gäste, Thomas Westphal/Constantin Mago, sowie die Dreierpaarung Jörn Brosowsky/Andre Meyer gegen Dennis Meisner/Jens Obst zwei bittere Fünfsatzniederlagen quittieren. Hier hatte der TSV auf eine 2:1-Führung anstelle eines 1:2-Rückstands gehofft.

Zu Beginn der Einzel hatten die hochmotivierten Gäste mit gleich vier Siegen in direkter Folge aus dem oberen und mittleren Paarkreuz ein mehr als deutliches spielerisches Übergewicht vorzuweisen. Erst bei diesem deprimierenden 1:6-Rückstand erkämpften Jörn Brosowsky gegen Lukas Duda und Andre Meyer gegen Jens Obst im unteren Paarkreuz mit je zwei Viersatzerfolgen den 3:6-Anschluss am Ende des ersten Durchgangs.

Mit einem tollen kämpferischen Einsatz entschied Heiligenrodes Jan Mudroncek gegen Thomas Westphal das Spitzenspiel deutlich mit 11:3 im fünften Satz zu seinen Gunsten, während am Nebentisch Jens Oehlmann eine klare Dreisatzniederlage gegen Marius Brinkmann einstecken musste. Ebenso bitter auch das knappe 9:11 in der Mitte im fünften Satz von Stefan Schulz gegen Dennis Meisner zum 4:8-Rückstand. Fast schien schon alles verloren, doch jetzt erwachte der Kampfgeist bei den Gastgebern, Andre Nieber mit 3:0 gegen Constantin Mago, Jörn Brosowsky mit 3:1 gegen Jens Obst und Andre Meyer mit einem klaren 11:2 im fünften Satz gegen Lukas Duda erzwangen noch das vorher schon nicht mehr für möglich gehaltene Schlussdoppel. Hier behielten Jens Oehlmann/Jan Mudroncek gegen Thomas Westphal/Constantin Mago mit 11:7 im vierten Satz die Oberhand und sicherten so das verdiente Unentschieden.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Herren

TSV Heiligenrode - MTV Eintracht Bledeln II 8:8.

Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Marius Brinkmann/Lukas Duda 11:8, 5:11, 11:9, 11:9; Stefan Schulz/Andre Nieber – Thomas Westphal/Constantin Mago 9:11, 5:11, 11:8 11:9, 5:11; Jörn Brosowsky/Andre Meyer – Dennis Meisner/Jens Obst 11:9, 8:11, 12:10, 7:11, 8:11; Mudroncek - Brinkmann 11:8, 10:12, 3:11, 8:11; Oehlmann - Westphal 11:9, 6:11, 11:8, 10:12, 7:11; Schulz - Mago 10:12, 11:7, 9:11, 11:7, 10:12; Nieber - Meisner 7:11, 11:5, 4:11, 9:11; Brosowsky - Duda 11:9, 11:2, 8:11, 11:6; Meyer - Obst 11:8, 9:11, 11:9, 12:10; Mudroncek - Westphal 12:10, 11:9, 9:11, 9:11, 11:3; Oehlmann - Brinkmann 7:11, 11:13, 2:11; Schulz - Meisner 9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11; Nieber - Mago 12:10, 11:9, 11:9; Brosowsky - Obst 7:11, 11:8, 11:8, 11:9; Meyer - Duda 2:11, 11:9, 14:16, 11:8, 11:2; Oehlmann/Mudroncek – Westphal/Mago 7:11, 11:9 11:8, 11:7 EHF