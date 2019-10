Heiligenrodes Traum lebt

Noch nicht am Boden: Heiligenrodes Kristen Bockhop (l.). (Michael Braunschädel)

Heiligenrode. Die C-Jugend des TSV Heiligenrode hat Vereinsgeschichte geschrieben und spielt diese Saison erstmals in der Fußball-Bezirksliga. Doch rückblickend können die Jungs von den Blau-Weißen über den Platz in der dritthöchsten Liga Niedersachsens glücklich sein, weil er nicht auf üblichen Wege erreicht wurde.

Die vergangene Kreisliga-Spielzeit verlief ohne Probleme und das Team hatte sich schon über die Meisterschaft mit sechs Punkten Abstand am letzten Spieltag gefreut. Jedoch gab es noch nach dem Überreichen der Meisterurkunde vom Staffelleiter Punktabzüge, weil Spieler bei der B-Jugend ausgeholfen hatten und durch Missverständnisse bei der C-Jugend zweimal unerlaubt zum Einsatz kamen. So standen am letzten Spieltag der Saison doch nur 30 statt 36 Punkte für Heiligenrode in der Tabelle, die dadurch punktgleich mit der JSG Syke waren, die aber das bessere Torverhältnis vorzuweisen hatten. Die Heiligenroder Mannschaft trauerte schon dem knapp verpassten Aufstieg hinterher, jedoch kam es zum glücklichen Ende für alle Beteiligten. Weil eine Mannschaft aus einem anderen Kreis ihren Bezirksplatz nicht in Anspruch nehmen wollte, konnte Heiligenrode dann doch seinen lang ersehnten Traum von der Bezirksliga erfüllen.

Erst ein Saisonsieg eingefahren

Die bisherigen Spiele liefen jedoch noch nicht wie gewünscht. Nach sechs Spieltagen steht der TSV mit nur drei Punkten mitten im Abstiegskampf. Doch in Heiligenrode gehen Trainer und Spieler damit ruhig um, denn sie wissen, dass viele neue Erfahrungen erst einmal gesammelt werden müssen. Außerdem besteht der Kader zur Hälfte aus dem jüngeren Jahrgang, der zurückliegendes Jahr noch in der D-Jugend-Kreisliga gespielt hat. Trainer Marco Schnakenberg und Co-Trainer Luca Marvin Ulbrich können trotzdem stolz sein. "Kämpferisch und spielerisch halten wir gut mit, uns fehlt jedoch die effizientere Chancenverwertung vor dem Tor“, erzählt Schnakenberg. So gab es jeweils im Pokal und in der Liga zweimal unglückliche Niederlagen gegen den Nachbarn TSG Seckenhausen, weil die ungenutzten Chancen eiskalt bestraft wurden.

Die nächsten Spiele werden zeigen, ob der TSV aus den Niederlagen gelernt hat und das Tor wieder trifft. An Resignation werden sie in Heiligenrode nicht denken, so sind sie doch auch nur zwei Plätze und sechs Punkte vom rettenden Ufer auf Platz sechs entfernt. Mit der JSG Syke wartet als kommender Gegner ein Kreisderby und ein ganz wichtiges Spiel auf die Blau-Weißen, denn die JSG kämpft mit zwei Zählern weniger genauso um jeden Punkt im Abstiegskampf. „Wir wollen das kommende Spiel auf jeden Fall gewinnen und bei den darauf folgenden Partien gegen JFV Rehden und VfL Bückeburg versuchen mitzuhalten. An einem guten Tag können wir vielleicht etwas mitnehmen“, so Schnakenberg. Mit einem Sieg im kommenden Spiel hat Heiligenrode noch alles selbst in der Hand und kann weiter neue Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln.

Die Klasse zu halten, wäre ein großer Erfolg, worüber sich auch die jüngeren Teams des Vereins freuen würden. Die kommenden Jahrgänge wurden bereits fast alle schon Kreispokalsieger oder Kreismeister und versprechen Spaß und Erfolg für die Zukunft. Doch auch die U14 des TSV, die immer um die Meisterschaft mitgespielt hat, würde nächstes Jahr als älterer Jahrgang der C-Jugend nochmal für Aufsehen sorgen können. In Heiligenrode stehen alle Weichen, nicht nur aufgrund des ersten Bezirksliga-Jahres, auf eine erfolgreiche und gesunde Zukunft. Vor allem durch die weiter gut laufende Jugendarbeit.