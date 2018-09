Landesliga Frauen: Nach zwei Partien in der Fremde läuft die HSG Phoenix am Sonntag erstmals in dieser Saison vor eigenem Anhang auf. Gegner ist der VfL Stade II – und damit der aktuelle Tabellenführer. Während die Gäste ihre drei Spiele allesamt gewonnen haben, steht bei Phoenix nach den Niederlagen beim VfL Horneburg (17:27) und bei der HSG Bützfeth/Drochtersen (23:28) auf der Habenseite noch die Null. Von einem Fehlstart möchte Christoph Schweitzer nicht reden. Horneburg und Bützfleth zählt der neue Trainer der Spielgemeinschaft zu den Spitzenteams. Und auch der erste Heimspielgegner fällt für den Coach in diese Kategorie: „Stade wird mit Sicherheit einer der stärksten Gegner“, gibt er eine Einschätzung ab. Man werde dennoch versuchen, aus dem ersten Heimspiel etwas Zählbares mitzunehmen. „Wir sind gut vorbereitet und werden das im Training einstudierte in die Waagschale werfen.“ Verzichten muss die HSG auf Jana Beckmann, Lara Sänger und Lena Ebken. Dafür wird die erfahrene Nadine Berger aushelfen.

Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in Bassum