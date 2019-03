Die Wasserballer des TuS Syke hatten am Ende gut lachen, schließlich zogen sie dank ihres Sieges über Hellas Hildesheim III in die nächste Pokalrunde ein. (Golitschek)

Auf dem Papier war es ein Heimspiel – doch davon konnte eigentlich keine Rede sein: Weil das Hallenbad in Syke wegen Reparaturarbeiten weiterhin geschlossen ist, trugen die Wasserballer des TuS Syke ihr Pokalspiel gegen ihren Ligarivalen Hellas Hildesheim III in Anderten aus, also rund 100 Kilometer von ihrer sportlichen Heimat entfernt. Die Hachestädter taten sich richtig schwer, behielten aber am Ende im Fünfmeter-Werfen mit 4:3 die Oberhand. Nach der regulären Spielzeit hatte es 10:10 (3:6) gestanden.

Das Ligaspiel gegen die Hildesheimer war ausgefallen, so stand beiden Teams im Pokal das erste wirkliche Kräftemessen bevor. Aus Syker Sicht begann es äußerst kompliziert. „Wir haben uns sehr schwer getan“, brachte es Mannschaftssprecher Hakon Straßheim auf den Punkt. Häufig habe man regelrecht dumm agiert. „Wir hatten viele einfache Ballverluste, sind oft nicht mal zum Abschluss gekommen.“ Die Nachlässigkeiten der Hachestädter wussten die Hildesheimer zu nutzen. Nach dem ersten Viertel lag Hellas mit 2:1 in Front, zur Pause sogar mit 6:3. Ärgerlich vor allem, wie leicht es die Syker ihrem Kontrahenten machten. „In etwas über 100 Sekunden haben wir drei Tore kassiert, eins davon sogar in Überzahl, als wir den Ball verloren haben“, ärgerte sich Straßheim.

Es herrschte also Redebedarf beim TuS. Die Hachestädter sprachen die Fehler auch deutlich an und starteten mit neuer Motivation und neuem Schwung in die zweite Hälfte. Sie spielten nun wesentlich konzentrierter. Die Folge waren drei schnelle Tore, mit denen sie die Partie wieder ausglichen. „Es war ganz wichtig, dass wir gut in die zweite Hälfte gestartet sind, weil wir gesehen haben, dass es doch geht“, wusste Straßheim. Zweimal gerieten die Syker danach noch in Rückstand, glichen aber jeweils aus, sodass es mit einem 8:8 ins Schlussviertel ging. Dennoch: Das 5:2 im dritten Abschnitt tat dem TuS gut.

Ein später Ausgleich

Im letzten Abschnitt gingen die Gastgeber sogar erstmals in Führung, mussten aber schnell den Ausgleich hinnehmen. Als Syke das 10:9 markierte, wollte es der TuS etwas ruhiger angehen lassen und Zeit von der Uhr nehmen. Dieser Plan ging nur fast auf, denn kurz vor Schluss glich Hildesheim aus. „Vielleicht hätten wir die eine oder andere Chance konsequenter ausspielen sollen“, stellte Straßheim fest. Dann hätte sein Team womöglich eine Entscheidung in der regulären Spielzeit herbeigeführt.

Im Fünfmeter-Werfen wurde dann Keeper Constantin Breckner zum Helden: Er parierte drei der insgesamt sechs Hildesheimer Würfe. „Eine Wahnsinnsquote“, wie auch Straßheim wusste. Den entscheidenden Treffer für die Syker erzielte Henning Lienhop. Mit seinem Tor beförderte er seine Mannschaft in die nächste Runde.

TuS Syke: C. Breckner, Twachtmann (3), Florack, Kahl (1), N. Eickhoff (1), Zwarg (1), Straßheim (1), H. Eickhoff, Lienhop (3), Frömberg (4), D. Toense, B. Breckner