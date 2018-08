Haben das Turnier zum Testen neuer Spielformationen genutzt: Oliver Link und die HSG Stuhr. (Jonas Kako)

Stuhr. Die Handballer der SG Buntentor/Neustadt haben das Vorbereitungsturnier der HSG Stuhr gewonnen. Im Finale setzte sich das Team aus der Landesklasse gegen die SG Hamburg-Barmbeck II nach Siebenmeterwerfen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es zwischen der Spielgemeinschaft und dem favorisierten Kontrahenten aus der Hamburg-Liga 6:6 gestanden. Das Duell vom Strich um den Turniersieg ging im Anschluss mit 2:1 an die Bremer.

Insgesamt zehn Mannschaften waren in die beiden KGS-Sporthallen nach Brinkum gekommen. In zwei Gruppen wurde zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Für die mitfavorisierte erste Truppe der HSG Stuhr blieb nach zwei Auftaktniederlagen gegen die HG Hamburg-Barmbeck II und die HSG Bruchhausen-Vilsen am Ende nur das Spiel um Platz sieben. In diesem setzte sich die Truppe um Coach Sven Engelmann mit 13:8 gegen Landesliga-Absteiger ATSV Habenhausen III durch. Er habe zu Beginn eine 3:2:1-Deckungsvariante getestet, sagte Sven Engelmann. „Da war noch deutlich Luft nach oben.“ Nach der Umstellung auf die bewährte 6:0-Formation war der Landesligist in den Gruppenspielen gegen die HSG Hude und RW Damme dann wieder in der Spur. Derweil war er über die Pleite gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen verärgert. Eine „katastrophale Vorstellung“ bescheinigte der Übungsleiter seiner Sieben im Duell mit den von Gerd Anton trainierten Vilsern. Das Team aus dem Luftkurort lief nach einem 9:9 gegen die SG Hamburg-Barmbeck III auf Rang fünf ein.

Die kommende Saison wird die HSG Stuhr mit einem kaum veränderten Kader bestreiten. Den Abgängen von Tim Seltmann und Sven Knief steht mit Malte Hamsch ein Neuzugang gegenüber. Der Außenspieler kommt vom Ligakonkurrenten HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, für die er in der Vorsaison in 25 Partien 73 Tore erzielt hatte.

Mit dem letzten Platz musste sich Turnierorganisator Holger Bellersen mit der von ihm betreuten HSG Stuhr II aus der Regionsoberliga nach einer 6:7-Niederlage gegen RW Damme zufriedengeben. Bellersen: „Wir mussten mit einem extrem kleinen Kader über die Runden kommen, dafür hat sich meine Mannschaft gut geschlagen und wertvolle Erfahrungen gesammelt.“ Mit dem Verlauf des Turniers zeigte sich Bellersen zufrieden: „Es gab keine nennenswerten Verletzungen und die Spiele waren auf einem guten Niveau.“