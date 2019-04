Das hatten sich die A-Junioren-Fußballer der JSG Mörsen-Twistringen mit Sicherheit anders vorgestellt: Gegen die JSG Engelbostel/Stelingen, einem unmittelbaren Rivalen im Abstiegskampf der Landesliga Hannover, bezog die Elf von Trainer Timo Rathkamp eine empfindliche 1:5 (0:2)-Heimschlappe. Die Gäste schlossen in der Tabelle damit punktemäßig zu den Platzherren auf. Beide haben 13 Zähler auf dem Konto.

Es waren vor allem die ersten 60 Minuten, die Rathkamp sauer aufstießen. „Da haben wir alles vermissen lassen. Das war zum Heulen und unter aller Kanone“, kritisierte er. Dabei hätten die Gastgeber durchaus in Führung gehen können. Nach Pass von Henri Heuermann versuchte es Tom Thiede mit einem Lupfer über Gästetorhüter Pascal Rode, traf jedoch dessen Brust (20.). Dann erwischte Felix Meyer das Leder und beförderte es mit dem Schienbein über den Ballfangzaun. Besser machten es die Gäste, die nach einem vorausgegangenen Eckstoß durch Islam Kökpinar in Führung gingen (37.) und noch vor dem Pausenpfiff durch Beycan-Yasin Deveci erhöhten (43.). Auch beim 0:3 war Torschütze Philippos Ioannidis viel gedankenschneller als die Spieler der Gastgeber (50.). In ihrer besten Phase verkürzte die Rathkamp-Elf durch Till Eric Thiede (65.), der eine weitere Großchance ausließ (70.). Nach einem Foul an Till Eric Thiede hofften die Platzherren zudem vergeblich auf einen Strafstoß (68.). In der Schlussphase kamen die Gäste durch Dominik Seelig (80.) und Johannes Obermann, dessen Schuss von Bjarne Schütte abgefälscht wurde (90.+5), zu weiteren Treffern.