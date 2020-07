Hanjo Harjes (links) und seine Sudweyher ließen dem TSV Thedinghausen keine Chance. (Michael Galian)

Sudweyhe. Am vergangenen Wochenende ein 9:1-Kantersieg über den TSV Achim, nun ein 4:1 (1:1)-Erfolg über den TSV Thedinghausen: Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Sudweyhe sind glänzend aus der langen Corona-Zwangspause gekommen. Das konnte auch Benjamin Jacobeit, der die Grün-Weißen gemeinsam mit Sven Helms trainiert, nicht abstreiten. „Das sah schon ganz gut aus“, sagte er.

Gegen Thedinghausen machten die Sudweyher vor allem nach dem Seitenwechsel ein starkes Spiel. In den zweiten 45 Minuten hatten sie deutliche Vorteile gegen den Vizemeister der Kreisliga Verden. „Wir haben die Außen überlagert und dadurch Räume im Zentrum bekommen, die wir dann gut bespielt haben“, sah Jacobeit, wie sich seine und Helms’ Elf immer besser zurechtfand und die Gäste mehr und mehr in Bedrängnis brachte.

Vor der Pause hatten sich die Sudweyher gegen tief stehende und gut verteidigende Thedinghäuser durchaus schwer getan. „Wir haben sie auch nicht gut bespielt“, kommentierte Jacobeit den ersten Abschnitt. Dennoch gingen die Gastgeber früh durch Jonas Lüdeke in Front (4.). Dass der Mittelfeldmann, der in der vergangenen Saison noch für die zweite Mannschaft des TuS auflief, eine Bereicherung ist, hatte sich bereits in den Trainingseinheiten und gegen Achim gezeigt. Gegen Thedinghausen lieferte er einen erneuten Beleg dafür. „Jonas hat ein gutes Gespür für die Räume“, nannte Jacobeit eine der Hauptstärken Lüdekes, der einige überraschende Momente initiierte.

Durchweg konnte der TuS zunächst allerdings keinen Druck entfachen. „Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“, gab Jacobeit zu, entschärfte mit Blick auf den Saisonstart im September allerdings auch direkt: „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz normal.“ So wie der eine oder andere Fehler. Einen bestraften die Thedinghäuser mit dem Ausgleich durch Luca-Fabio Bormann (42.). Es war das letzte offensive Lebenszeichen der Gäste. Das Tor von Neuzugang Lukas Wickbrand brachten sie nicht mehr in Gefahr. Mit Beginn des zweiten Abschnitts übernahm Sudweyhe vollends die Kontrolle. Marvin Zwiebler, gekommen aus Okel, sowie Hanjo Harjes vergaben die ersten guten Gelegenheiten wenige Minuten nach Wiederanpfiff (47., 53.).

Stephen Bohl trifft im Doppelpack

Kurios dann der Führungstreffer: Stephen Bohl, gerade eingewechselt, lief TSV-Schlussmann Claas Möller an, der den Angreifer zunächst aussteigen ließ – Situation eigentlich bereinigt. Doch Bohl rappelte sich auf, während Möller den Ball zu lange hielt und unter Druck einen Pass in die Füße von Julian Heusmann spielte, der nur noch einschieben musste (59.). Nachdem er am erneuten Führungstreffer entscheidenden Anteil gehabt hatte, zeigte Bohl in der Folge seine Vollstreckerqualitäten: Zunächst beförderte er im Fallen eine Flanke von Jason Traemann über die Linie (66.), dann ließ er Möller nach einem Lüdeke-Pass in die Tiefe keine Chance (75.).

Für die Sudweyher steht nun erst einmal eine zehntägige Vorbereitungspause an. Die habe sich die Mannschaft durch ihre gute Arbeit auch verdient, fand Jacobeit. Danach wird der TuS wieder Fahrt aufnehmen. Am 12. August ist der VfL 07 Bremen der nächste Gegner.