Samira Heygster überzeugte auf der 200-Meter-Strecke. (Niklas Golitschek)

„Sie zeigten ganz ordentliche Leistungen“, befand Trainer Klaus Lange. Auch der TuS ehn Teilnehmern war der Varrel war mit vier Athletinnen erfolgreich dabei.

Vollends überzeugen konnte einmal mehr Samira Heygster vom FTSV Jahn Brinkum in ihrem 200-Meter-Lauf, den sie gegenüber den älteren Jahrgängen U18 und U20 klar beherrschte. „Sie lief mit 26,97 Sekunden eine ausgezeichnete Zeit“, berichtete Lange. Über die ebenfalls gelaufenen 100 Meter reichte eine mittelmäßige Zeit von 13,00 Sekunden zum zweiten Platz. Große Schritte nach vorn macht auch Amelie Bergmann. Sie schraubte ihre Bestzeit über 100 Meter auf 13,06 Sekunden hoch. „Bei beiden ist aber trotzdem noch Luft nach oben“, ist sich der Coach sicher. Über die gleiche Distanz bei der U16 trat auch Svea Schrader an, die sich von 14,03 Sekunden auf nunmehr 13,91 Sekunden verbesserte. Damit verpasste die junge Athletin nur hauchdünn die Qualifikationsnorm für die am 12. September anstehenden Landesmeisterschaften.

Bei den jüngeren Jahrgängen erreichte Fee Leiko über 800 Meter gute 2:41,23 Minuten. Dies bedeutete ebenfalls eine neue Bestzeit. In einem großen Starterfeld über die 75 Meter (22 Mädchen) erreichte Sara Bräuer mit 10,78 Sekunden den sechsten Platz. Der Tus Varrel war mit vier Mädchen am Start. Den ersten Platz im Hochsprung der U14 erreichte Lena Gurke mit 1,45 Metern. Über 75 Meter verbesserte sie sich auf 11,23 Sekunden. Anna Marie Wittkopf packte die 11,26 Sekunden. Nach langer Zeit startete Mette Stappmann wieder über die 800-Meter-Distanz und lief eine für sie neue Bestzeit mit 2:59,81 Minuten.

Roman Fricke, Leichtathletik-Trainer beim SV Werder Bremen aus Neubruchhausen, ist mit seinem Schützling Mareike Max beim Hochsprung der Frauen angetreten. Es war ihr zweiter Wettkampf nach einer lange Pause. Nach einem sehr guten Einspringen mit 1,70 Metern hatte Max den Wettkampf bei 1,68 Metern begonnen. „Leider blieb sie bei der nächsten Höhe von 1,74 Metern drei Mal leicht mit dem Po an der Latte hängen, sodass sie ihr eigentliches Leistungsvermögen noch nicht zeigen konnte“, erzählte Fricke. „Eine zeitliche Ansteuerung von Bewegungen in der Luft stimmt noch nicht so ganz. Mit mehr Wettkampferfahrung wird sie sicherlich höher springen können.“