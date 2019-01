Yvonne Hügen steht mit zehn Treffern auf Platz vier der aktuellen Torjägerinnenliste der Verbandsliga. (Jonas Kako)

Weyhe. Torsten Döpke und Danny Lumpe, das Trainergespann des neu formierten Verbandsliga-Teams des SC Weyhe, wussten schon vorab, dass ihre Aufgabe keine leichte werden würde. Nach zwei ausgesprochen erfolgreichen Jahren musste die Weyher Frauenabteilung auf personeller Ebene Rückschläge hinnehmen, die zumindest das Ziel Regionalligaaufstieg bis auf Weiteres in weite Ferne rücken lassen.

Angesichts des großen Aderlasses, in dessen Folge Kader I und II der vergangenen Spielzeit zusammengelegt wurden, und der beachtlichen Verletzungsmisere kann sich die Hinrundenbilanz dennoch sehen lassen. Als Tabellendritter mit zwei Spielen Rückstand sind die Weyherinnen weiterhin voll im Rennen um Platz zwei, die Spitzenposition freilich ist an Regionalligaabsteiger ATS Buntentor vergeben. Vermutlich wären die Kräfteverhältnisse in alter Besetzung kaum anders gewesen, doch liegt auf der Hand, dass die Abgänge von tragenden Säulen wie Nina Woller, Joana Schierenbeck, Pia Höbrink, Anika Wilms, Nina Schlagowsky, den Obst-Schwestern Nina und Yara, Stefanie Schriever oder Jana Abeling nicht von heute auf morgen reibungslos kompensiert werden können. „Unsere primäre Aufgabe haben wir darin gesehen“, rekapituliert Torsten Döpke die vergangenen Monate, „aus zwei Mannschaften ein Team zu formen. Denn obwohl man sich natürlich kannte, haben Kader I und II kaum zusammengespielt.“

Quantitativ fürchteten die Trainer ursprünglich keine Probleme, doch eine Verletzungsmisere führte ein ums andere Mal zu ungewollt flexiblen Aufstellungen und nur wenigen Gelegenheiten, klare Positionen und Spielsysteme zu festigen. Stabilisatorin und Innenverteidigerin Kim Heinrich fiel mit Hüftproblemen langfristig aus, Svenja Hartzsch musste ebenfalls oft passen. Aufgrund der Personalnot liefen verschiedene Spielerinnen angeschlagen auf den Platz. Yvonne Hügen beispielsweise biss mehrmals trotz ihrer Leistenprobleme auf die Zähne, ging voran und schoss sich nebenbei mit zehn Treffern auf Platz vier der aktuellen Torjägerinnenliste. Mannschaftsintern traf nur Catharina Stelljes (11) häufiger und verhalf ihrem Team mit ihren Toren zur zweitbesten Tordifferenz (39:19) der Verbandsliga. „Alles in allem müssen wir der Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen“, lobt Döpke speziell Einstellung und Charakter der Weyher Spielerinnen. „Das Team ist binnen weniger Wochen zusammengewachsen, eine läuft für die andere, gerade wenn es spielerisch auf dem Platz mal nicht so funktioniert.“

Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung einzelne Spielerinnen hervorzuheben, ist des Trainers Sache normalerweise nicht. Nur wenige Ausnahmen lässt er sich entlocken: „Süeda Caliskan hat einen riesen Sprung gemacht“, sagt Döpke. „Flexibel einsetzbar, trainingsfleißig, super ehrgeizig und bis über die Grenze hinaus selbstkritisch. Yvonne Hügen hilft uns sehr mit ihrer fußballerischen Qualität und unsere neue Innenverteidigung mit Rieke Sparkuhl und Celina Ludes, die in der vergangenen Saison sogar noch ab und zu im Tor aushalf, hatte so einige geniale Momente.“ Trotzdem verliefen keineswegs alle Spiele nach Wunsch. In besonders schlechter Erinnerung blieb die erste Partie gegen den direkten Konkurrenten um Platz zwei ATS Buntentor III. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage, die einen rabenschwarzen Tag der Weyherinnen, an dem die einfachsten Dinge nicht klappten, mit dem passenden Ergebnis beschloss. Auch das 1:1-Unentschieden gegen TS Woltmershausen schmeckte Torsten Döpke und Danny Lumpe gar nicht, als deren Elf einen späten Elfmeter kassierte und so zwei sicher geglaubte Punkte verschenkte.

Viel besser lief die letzte Begegnung vor der Winterpause erneut gegen Buntentor III, als der SCW in kleinstmöglicher Besetzung Moral bewies und erst in letzter Sekunde den Ausgleich (1:1) erkämpfte. Mit dem neuen Jahr hat in Weyhe auch die Vorbereitung begonnen. Die Trainingseinheiten finden wechselweise draußen auf dem Platz und in der Halle statt. Beim Futsalcup machte der SCW als Dritter bereits eine gute Figur. Die ersten Vorbereitungsspiele sind dann für Februar vereinbart. Bis dahin hoffen die Trainer auf die Rückkehr nahezu aller Versehrter und geben sich – den zweiten Tabellenplatz fest im Blick – angriffslustig.