Im Trikot der Shooting Birds hat Janek Kreutzträger seine ersten Squash-Schritte gemacht. Nun strebt er die Bundesliga an. (INGO MÖLLERS)

Eigentlich ist es im Sport doch ganz einfach: Jeder Aktive hat seinen Verein, bei dem er trainiert und für den er am Wettkampfbetrieb teilnimmt. Welch schöne Theorie: Denn was vielleicht im Fußball oder im Handball Usus sein mag, ist es in anderen Sportarten noch lange nicht. Bei Janek Kreutzträger ist es sogar „ein bisschen ein Durcheinander, wenn man ehrlich ist“, wie der 23-Jährige selbst sagt und lacht. Der Squashspieler ist sogar bei drei Vereinen gemeldet, für die er auf dem Court stehen könnte. Beim 1. Bremer SC in der Bundesliga Nord, bei Sportwerk Hamburg 2 in der Regionalliga Nord und bei den Bassumer SC Shooting Birds in der Oberliga Niedersachsen. Eine kunterbunte Mischung aus verschiedenen Städten, Vereinen und Ligen. All das macht trotzdem Sinn. Denn Kreutzträger, der in Bremen wohnt, verfolgt einen klaren Plan: Er will in die Bundesliga. Und dafür muss er so viel spielen wie möglich.

In erster Linie steht er in Hamburg auf dem Feld. Beim Regionalliga-Tabellenführer – selbst wenn die Aussagekraft der Tabelle nach vier Partien in der Zehnerstaffel sicherlich noch nicht allzu groß ist. Ein Blick in die Statistik gibt schon eher Aufschluss über Kreutzträgers Qualitäten: Alle vier Auftritte hat er gewonnen, keinen einzigen Satz abgegeben. 100 Prozent Siegquote – eine echte Hausnummer. Ist Kreutzträger, der auch in der Oberliga zu den absoluten Topspielern zählte, also bereits auf dem besten Weg, der Regionalliga zu entwachsen? So weit sei es sicherlich noch nicht, auch wenn das auf lange Sicht das Ziel sei, erklärt das Talent, in dessen Familie sich alles um Squash dreht. Mutter Petra hat es bis in die Bundesliga geschafft, Stiefvater Michael Weiler spielte in der zweiten Liga und hat mit Janek gemeinsam als Bassumer Shooting Bird etliche Erfolge gefeiert. Der Weiler-Kreutzträger-Clan lebt den Sport.

Nun schickt sich Janek Kreutzträger an, es noch einen Schritt weiter zu schaffen als sein Stiefvater. Er hat sogar bereits seine Bundesliga-Premiere gefeiert. Im März dieses Jahres war das, am Ende der vergangenen Serie gegen Airport Squash aus Hamburg. Sein Gegner: Jill Witt. Ausgerechnet, muss man hinzufügen. Denn Witt hat nicht nur eine Bassumer Vergangenheit, sondern ist auch seit mehreren Jahren Kreutzträgers Trainingspartner. „Alle zwei Tage stehen wir zusammen auf dem Court. Deswegen war ich vor dem Spiel noch ein bisschen nervöser als ich es ohnehin gewesen wäre“, verrät Kreutzträger. Ein gewisses Lampenfieber vor der Premiere auf höchster Ebene, dazu der Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen, und dann noch das Duell gegen den Trainingspartner und Freund – das war am Ende vielleicht ein bisschen zu viel. „Jill hat mir gezeigt, dass er mehr Erfahrung auf diesem Niveau hat“, blickt Kreutzträger auf seine Dreisatzniederlage zurück.

Zur Geschichte des Spiels gehört aber auch, dass er sich von Durchgang zu Durchgang steigerte. Der dritte Satz ging sogar in die Verlängerung. Das ist durchaus symbolisch: Noch ist Kreutzträger nicht ganz auf Bundesliga-Level, aber er arbeitet sich Stück für Stück, mit jeder Trainingseinheit und jedem Spiel, näher heran. „Deshalb ist die Regionalliga im Moment für mich das Beste, um mich an das Niveau zu gewöhnen. Ich spiele gegen gute Gegner, viele von ihnen haben bereits in der Bundesliga an Position eins gespielt. Dass ich auch noch gewinne, ist natürlich super. Um Selbstvertrauen aufzubauen, ist die Regionalliga perfekt für mich“, findet er. Und Top-Leistungen in dieser Spielklasse sind die beste Vorbereitung auf die Eliteliga. „Wenn ich bereit bin, werde ich in der Bundesliga spielen“, steht für Kreutzträger fest. Sein persönlicher Aufstieg unter die Topspieler des Landes scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Diese Entwicklung beobachten auch die Bassumer ganz genau. „Uns macht das natürlich stolz. Janek hat als Jugendlicher bei uns angefangen“, sagt Andreas Tiemann. Der Lindenstädter, der ebenfalls für die Sportwerk-Regionalligamannschaft gemeldet ist, hat die Entwicklung des Talents hautnah miterlebt. Gemeinsam haben beide unter anderem die Oberligameisterschaft gefeiert. Dass Kreutzträger nun Bassum entwachsen ist und Kurs auf die Bundesliga nimmt, ist für ihn keine Überraschung. „Man hat von Beginn an gesehen, dass Janek enorm viel mitbringt. In den letzten anderthalb, zwei Jahren hat er dann noch einmal einen großen Schritt nach vorn gemacht.“ Diese Entwicklung verdankt Kreutzträger auch seinem Trainingsfleiß, auch wenn es während des Lockdown schwieriger ist, sich zu motivieren. Ohne Punktspiele, ohne Turniere an den Wochenenden ist die Situation eine ganz andere als gewohnt. Auf dem Court stehen ist momentan ebenfalls nicht möglich. „Aber das Ballgefühl verliert man nicht. Das kommt schnell wieder, wenn man wieder auf dem Court steht. Es ist im Moment trotzdem eine gewisse Ziellosigkeit da“, gibt Kreutzträger zu. Doch das Hauptziel Bundesliga verliert er nicht aus den Augen. „Irgendwann“, da ist er sich sicher, „wird es belohnt, wenn man hart trainiert und dran bleibt.“ Das hat sich schließlich auch in den bisherigen Auftritten in der Regionalliga gezeigt, in der er mittlerweile in der zweiten Saison aktiv ist.

Die Saison 2021/22 könnte die sein, die Kreutzträger fest in die Bundesliga spült. Bei welchem Team auch immer. Bremen und Hamburg sind nur zwei Optionen. Wird Bassum dann endgültig aus seinem Fokus geraten? Bei Punktspielen planen die Shooting Birds bereits nicht mehr mit ihm. Gemeldet bleiben bei den Bassumern will Kreutzträger dennoch. „Bassum ist ein Herzensteam für mich. Dort habe ich angefangen. Sie haben mich aufgenommen. Von dort habe ich mich von ganz unten nach oben gearbeitet“, ist die Verbindung zwischen Spieler und Klub noch immer ganz eng. Die Anfänge wird Kreutzträger nicht vergessen. „Deshalb werde ich versuchen, weiter für Bassum gemeldet zu sein. Wenn sie mich brauchen, werde ich versuchen da zu sein.“