Formvollendet: Joy Schmiedeken vom RV Heiligenrode bei der Pflichtprüfung. (Sebi Berens)

Ehrenburg-Heideloh. Sonnabendmorgen: Es ist erst 8.45 Uhr, doch auf dem Hof Eschenhorst in Heideloh kann von einem ruhigen Start in das Wochenende nicht die Rede sein. Die Seitenstreifen rund um das Anwesen sind zugeparkt, die Autos stehen dicht an dicht. Auf dem Gelände laufen die letzten Vorbereitungen für die Landesmeisterschaften im Voltgieren des Pferdesportverbandes Hannover. In der Meldestelle herrscht reger Betrieb, vor der Halle helfen sich einige Sportlerinnen noch beim Flechten der Zöpfe, während andere einen Blick in die Halle werfen, in der die Gastgeber des RV Sudwalde extra eine Tribüne für die Zuschauer aufgebaut haben. Gäste gibt es viele an den beiden Turniertagen, sportliche Höhepunkte dafür auch.

Eine Landesmeisterschaft auszurichten, das ist für die Sudwalder keine Normalität, doch sie meistern diese Herausforderung auch dank der Hilfe vieler junger Mitglieder dieses Vereins, die mit anpacken. Beim Stelldichein der besten Einzel- und Gruppenvoltigierer des Pferdesportverbandes Hannover liegt der Druck aber eher auf den Aktiven. Den Großteil ficht diese Situation aber nicht an. Im Gegenteil: Die "Voltis" zeigen hohe Turnkunst auf dem Pferderücken. Gleich drei starten bei den Landesvergleichswettkämpfen für M*-Gruppen. Sie eröffnen das Wochenende mit den Pflichtübungen, in der alle Teams dieselben Figuren zeigen. Den Aufsprung aus vollem Lauf auf den Rücken des Pferdes müssen sie ebenso meistern wie etwa die Fahne, bei der sie den linken Arm und das rechte Bein gleichzeitig gestreckt anheben, oder die Mühle, eine 360-Grad-Drehung in vier Schritten. Die Richter an ihren vier Tischen – in jeder Ecke der Halle einer – verfolgen das Geschehen mit Argusaugen. Sie können sich bei der Pflicht auf das Pferd und die Ausführung der Übungen konzentrieren.

Abwechslungsreiche Kür

Das sieht bei der Kür schon ganz anders aus. In ihr sind den Teilnehmern weniger Grenzen gesetzt. Dieser zweite Auftritt entscheidet für die M*-Gruppen über den Titel. Der RV Fredenbeck III liegt nach der Pflicht vorn, doch der RFV Diek-Bassum 4 und das Team I des RV Heiligenrode, der aktuelle Kreismeister, sind ihm als Zweiter und Dritter dicht auf den Fersen. Der Reit- und Fahrverein Okel hat als Fünfter schon etwas Abstand. Aus Sicht dieses Trios macht Heiligenrode den Anfang. Das Team um Stefanie Scharf zeigt mit Sambuca eine Kür zu einer etwas düster und geheimnisvoll anmutenden Musik. Bei den Richtern kommt ganz unterschiedlich bewerten. Von Platz zwei bis fünf reichen die vier Wertungen. Die Okelerinnen setzten auf etwas ganz anderes – und genau das zeichnet die Kür aus. Nicht umsonst sind die Tribünen nun dichter besetzt. Mit ihrem rosafarbenen Federschmuck und Musiktiteln wie James Browns "It's A Man's Man's Man's World" kommt die Kür reifer und weiblicher daher. Allerdings gelingt dem RFV mit Casual Ed und um Silke Meiners an der Longe nicht alles. Ganz nach vorn wird es nicht mehr gehen. Es wird auf Diek-Bassum oder Fredenbeck hinauslaufen.

In der Halle ist es während der Kürprogramme mucksmäuschenstill. Nichts ist zu hören bis auf das wie ein scharfes S klingende schnelle Einatmen durch die Zähne, wenn eine Aktion wackelt oder misslingt. Ansonsten gehört die Bühne ganz den Gruppen. Fredenbeck legt mit einer Top-Leistung vor. Das Team erntet den längsten Applaus – der Titel scheint vergeben, zumal Diek-Bassum erst seit wenigen Monaten auf Pferd Culcha Candela trainiert. Anzusehen ist der Gruppe das nicht. Sehr harmonisch wirkt die Kür, bei der bis zu drei Mädchen gleichzeitig auf dem Pferd ihre Figuren zeigen. Am Ende strahlt das Team: Longenführerin Sibylle Schumacher grinst beim Hinauslaufen, ihre Mädchen fallen sich die Arme. Platz zwei ist ihr Lohn. Was für ein Erfolg. "Ich bin sehr stolz auf alle", sagt Schumacher. "Sich in drei Monaten auf ein neues Pferd einzustellen, ist nicht einfach. Es war der zweite Start überhaupt für uns", ist der zweite Platz für sie nicht hoch genug einzuschätzen. Letztlich kann sie ihrem gesamten Team nur eines bescheinigen: eine "Riesenleistung".