Konnte kaum Akzente setzen: Brinkums Hyoungbin Park. (Braunschädel)

Oberneuland. Wacker gekämpft, aber dennoch verloren. Der Brinkumer SV haute sich am Dienstagabend in der Partie beim FC Oberneuland zwar in jeden Zweikampf, doch am Ende stand erneut eine Niederlage. Die Partie gegen den Spitzenreiter ging mit 0:3 (0:1) verloren. Nach dem 1:3 am ersten Spieltag gegen den Bremer SV liegt die Truppe von Trainer Mike Gabel nun mit 1:6 Toren und null Punkten auf Rang 14 in der Bremen-Liga.

Der positive Aspekt daran: Die wohl beiden größten Kaliber der Liga hat der Brinkumer SV jetzt hinter sich gebracht. Und so deutlich, wie das Ergebnis klingt, war der Spielverlauf nicht. „Ich denke, dass es am Ende dann auch um ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, nahm Gabel seine Schützlinge etwas in Schutz. Die Gäste verfolgten von Beginn an einen klaren Plan, der BSV machte in seinem 4-4-2-System die Räume sehr eng und verschob clever.

So wurde der FC Oberneuland des öfteren Mal zu langen Bällen gezwungen, die entweder den Weg in Aus oder zu den Brinkumern fanden. Dennoch zog der BSV keinen Nutzen daraus. Auch weil bei eigenem Ballbesitz die Bälle wieder viel zu schnell hergeschenkt wurden „Uns fehlt dann vor allem im Mittelfeld noch das nötige Selbstvertrauen. Wir haben die Verantwortung immer wieder zum nächsten Mitspieler weitergeschoben“, bemängelte Brinkums Coach.

Der Gastgeber dagegen war mit fortlaufender Zeit immer wieder aus der Distanz gefährlich. Einer dieser Schüsse führte dann auch zur Führung. Onur Uzun spielte einen verzögerten Doppelpass mit Tim Kreutzträger und wuchtete das Spielgerät aus 20 Metern in die Maschen (44.). „Das ist so was von ärgerlich. Weil ein Fehler sofort bestraft wird. Das macht dann eben ein Top-Team aus“, seufzte Gabel.

Und das Top-Team drückte auch im zweiten Abschnitt weiter aufs Gaspedal. So zum Beispiel auch in der 67. Spielminute, als Ebrima Jobe Kreutzträger in die Tiefe schickte und dieser zum 2:0 vollendete. Und nur wenig später war sie da, die Chance zum Anschlusstreffer. Dennis Krefta, erst am Montagabend nach langem Tauziehen mit dem BSC Hastedt verpflichtet, kam aus spitzem Winkel zum Abschluss. Doch hinter seinem Versuch war zu wenig Power, sodass FCO-Keeper Jonas Harsch parierte (75.).

Besser machten es die Hausherren auf der anderen Seite. Weil die Gäste das runde Leder nicht klären konnten, kam der Ball schließlich bei Nick Enghardt an. Der Joker traf satt in die obere linke Ecke zum 3:0-Endstand (83.). „Man hat gemerkt, dass die Kräfte am Ende fehlten. Auch wenn es schon besser aussah als gegen den Bremer SV“, resümierte Gabel.

Der Brinkumer SV hat sich zu jeder Zeit gewehrt, „dennoch haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt kommen dann aber langsam die Gegner auf Augenhöhe“, sagte Gabel.