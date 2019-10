Vor malerischem Panorama sitzt Horst Wittmershaus im Sattel. (FinisherPix.com)

Er ist ein Ironman – schon wieder! Bis der Syker Horst Wittmershaus sich diesen Titel bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii verdient hatte, musste er allerdings hart kämpfen: Körperlich führten den 51-Jährigen die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen an seine Grenzen, aber auch mental musste er alles geben, um beim bekanntesten Langdistanz-Triathlon der Welt zum zweiten Mal nach 2006 das Ziel zu erreichen. Nach 10:09:35 Stunden stoppte die Uhr für den Hachestädter, der vor 13 Jahren noch 9:24 Stunden gebraucht hatte. Ganz glücklich war Wittmershaus, der in der Altersklasse M50-54 Rang 30 von 238 Starten belegte, mit seiner Zeit nicht, doch ihm war auch klar, dass auf Hawaii etwas anderes wichtiger ist. „Letztendlich zählt erst einmal das Finishen. Und wenn man bei Tageslicht ankommt, dann ist das aller Ehren wert.“

Irgendwann wird es selbst den härtesten und – um im Ironman-Bild zu bleiben – den eisernsten Sportlern zu viel. Das musste Horst Wittmershaus auf Hawaii erkennen, und dann sogar um die Ankunft bei Tageslicht zittern. „Ich war kurz davor aufzugeben“, gibt er zu. Krämpfe plagten den 51-Jährigen bereits am Ende des Radsplits, im Umkleidezelt beim Wechsel zur Laufstrecke ließen die Probleme nicht nach. „Das war kein gutes Zeichen.“ Diese Ahnung bestätigte sich beim Marathon, dem Abschluss des Ironmans, der für Wittmershaus mit einer guten Schwimmzeit von 1:08:18 Stunden im alles andere als ruhigen Pazifik und einem sehr ordentlichen Radsplit über 5:06:16 Stunden doch gut begonnen hatte. Aber schon auf den 180 Kilometern auf dem Rad gab es die ersten Tücken: „Es lief total gut, bis ungefähr bei Kilometer 60 Wind aufkam. Dann wurde die Strecke schon anspruchsvoll. Ich konnte nicht dauerhaft in Liegeposition fahren, sondern musste mich aufrichten und den Lenker richtig festhalten, weil der Wind mich sonst zur Seite gedrückt hätte“, schildert Wittmershaus, wie schwer es die berüchtigten Mumuku-Winde es ihm machten. Auf zwei Dritteln der Radstrecke musste der Syker mehr Kraft investieren als geplant. Sehr viele Körner habe das gekostet. Da zeigten sich bereits die ersten Ansätze von Krämpfen im rechten Oberschenkel. Trotzdem arbeitete sich der Syker ein ganzes Stück nach vorn in seiner Altersklasse.

Der Marathon wird zur Qual

Den Marathon bezeichnete Wittmershaus dann als Desaster. „Ich habe leider keinen Rhythmus gefunden, musste immer wieder gehen. Die Krämpfe kamen noch dazu.“ Das waren die schwierigsten Momente für den 51-Jährigen. Die Gedanken, nicht das abrufen zu können, was er sich vorgestellt hatte, setzten ihm zu. „In dem Moment, wo man die Erkenntnis hat, das läuft heute nicht, ist das schon bitter. Die körperlichen Qualen sind gar nicht das Entscheidende, sondern eher die Gedankenspiele. Du hast so viel trainiert, aber wirst dein Ziel nicht erreichen. Diese Erkenntnis ist einfach bitter. Es ist das Schwerste, als Athlet zu sehen, wie die eigenen Träume so ein bisschen zerplatzen“, verdeutlicht er. Er habe tatsächlich auf den ersten zehn Kilometern des Marathons ans Aufhören gedacht. Dabei steht Wittmershaus wahrlich nicht in dem Ruf, ein Rennen aufzugeben. Ganz im Gegenteil.

Und auch dieses Mal biss er sich durch. Das war vor allem ein Verdienst seiner Frau Steffi, die im Moment der größten Schwäche zur Stelle war. Der 51-Jährige erspähte sie am Streckenrand. „Sie hat gesagt: Aufgeben gibt es nicht. Sie würde warten, bis ich im Ziel bin, egal wie lang das dauert.“ Diese Worte der bedingungslosen Zuneigung und Unterstützung hauchten Wittmershaus neuen Mut und mentale Stärke ein. „Mit dem Gewissen, dass da jemand wartet, nicht nur Steffi vor Ort, sondern auch ganz viele Freunde zu Hause, die im Livestream mitten in der Nacht das Rennen verfolgen, habe ich mir gedacht: Ich kann ja jetzt nicht alle enttäuschen, also bringst du das jetzt zu Ende“, verrät der Syker, was ihm durch den Kopf ging. Noch bei Tageslicht erreichte er nach 3:47:45 Stunden Marathon das Ziel, als 647. von 2272 Finishern. „Ohne Steffi hätte ich das nie geschafft. Wenn sie nicht gewesen wäre . . .“, weiß er.

Der Ironman ist unberechenbar

Mit ein bisschen Abstand steht für den Syker fest: „Der Wettkampf war ein tolles Erlebnis.“ Dennoch müsse er das Ganze erst einmal verarbeiten. „Ich hoffe, dass ich aus dem, was schiefgelaufen ist, lernen kann“, sagt er. Das beweist, wie groß der Ehrgeiz des Bundespolizisten ist. Die Weltmeisterschaft hat aber auch gezeigt, wie unvorhersehbar der Ironman auf Hawaii ist: „Ich habe für mich die Erkenntnis gewonnen, dass zumindest dieses Rennen für mich nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Man trainiert ein bisschen Schwimmen, Radfahren und Laufen und addiert die Zeiten – das geht hier nicht. Dafür sind die Bedingungen einfach zu ungewohnt für mich, nicht berechenbar.“ Und trotzdem hatte der Ironman für Wittmershaus auch seinen ganz eigenen Charme. „Das ist einfach der speziellste Wettkampf der Welt“, stellt er mit Blick auf die rund 2500 Athleten aus mehr als 70 Nationen und circa 5000 Helfer fest. Wortwörtlich war Hawaii in den vergangenen Tagen im Ironman-Fieber. Und Wittmershaus war mittendrin.

Ob er noch einmal starten würde, um sein Hawaii-Triple perfekt zu machen, kann der Syker ad hoc nicht beantworten. „Im ersten Moment sagt man immer, das war’s. Vielleicht kommt der Gedanke aber zurück.“ Kaum jemand weiß das so gut wie Wittmershaus. Schließlich hatte er nach seiner ersten Weltmeisterschaft im Jahr 2006 ebenfalls gedacht, er käme nicht wieder nach Hawaii – doch bekanntlich kam es 13 Jahre später ganz anders. Auch das ist der besondere Reiz, der vom Triathlon-Sport ausgeht. Gute Leistungen öffnen Türen, die bereits für immer geschlossen schienen. „Mal sehen, was die Zeit bringt“, sagt Wittmershaus deshalb. Erst einmal aber macht er mit seiner Steffi nun Urlaub in Honolulu, so ganz ohne Sport. Es ist Zeit zur Erholung, bevor das Paar am Sonnabend zurück nach Syke reist. Mit im Gepäck haben wird Wittmershaus dann die Gewissheit, zum zweiten Mal den legendärsten Ironman der Welt erfolgreich bewältigt zu haben. Und das können wahrlich nicht viele Triathleten von sich behaupten.