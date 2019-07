Horst Wittmershaus mit dem Challenge-Coin für den Hawaii-Slot. (FR)

Klagenfurt. Horst Wittmershaus hat es tatsächlich geschafft. Am 12. Oktober wird sich der Topathlet des SC Weyhe bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ein zweites Mal mit den weltbesten Triathleten seiner Altersklasse messen. Den Slot hierfür löste Wittmershaus beim Ironman Austria als Sieger der Altersklasse M50 mit einer Zeit von 9:21:17 Stunden. Hochzufrieden war auch Teamkollegin Sandra Ehlers, die nach 10:52:45 Stunden ihren vierten Platz in der W40 mit einem Tänzchen auf der Finisherline feierte.

Die rund 2700 Starter aus 60 Nationen erlebten in Klagenfurt schwierige Bedingungen. Für das Schwimmen über 3,9 Kilometer im über 26 Grad warmen Wörthersee galt Neoprenanzug-Verbot. Das drückte allgemein die Schwimmzeiten, doch auch eine Vielzahl geübter Schwimmer hatte außerordentlich schlechte Zeiten. Die neue 180 Kilometer Radrunde erwies sich als sehr anspruchsvoll. Als die schnellsten Athleten schon auf der Laufstrecke unterwegs waren, setzten schließlich heftige Gewitter ein. Kurzfristig musste sogar das Zielstadion evakuiert werden.

Horst Wittmershaus lieferte dennoch ein ausgezeichnetes Rennen. Mit einer Schwimmzeit von 1:12:18 Stunden wechselte der Syker als 42. seiner Altersklasse auf das Rad. Nach einem Radsplit von 4:54:56 Stunden hatte er sich bereits auf Rang drei vorgearbeitet, um sich dann mit dem schnellsten M 50-Laufsplit (3:07:50 Stunden) den 40. Gesamtplatzplatz sowie den Altersklassensieg zu sichern. Die Reise nach Hawaii wird Wittmershaus ohne seine Teamkollegen, die ebenfalls auf einen Slot gehofft hatten, antreten. „Die Radstrecke hat Körner gekostet. Das haben Arne und Martin beim Marathon gespürt.“

Arne Reuter finishte nach 9:41:29 Stunden als 97. insgesamt auf Rang 18 der M40. Martin Bramkamp überquerte die Ziellinie als 34. der M45 in 10:18:35 Stunden. Es folgten die Teamkollegen Frank Zühlke (M45, 11:30:43), Olaf Meiners (M50, 11:45:31) und Gerd Cordes (M50, 12:19:58).

„Für mich stand der Fokus auf Spaß am Wettkampf und auf keinem Fall Krampf im Vordergrund“, kommentierte Ehlers ihr Rennen. Mit dieser Einstellung war die Sykerin bestens unterwegs. Nach dem Schwimmen (1:16:14) arbeitete sie sich auf dem Rad (5:51:12) auf Rang acht vor. „Vor allem bergauf hatte ich Spaß, mich mit den Männern zu messen.“ Es folgte der schnellste W40-Laufsplit (3:36:46) bei Blitz, Donner und heftigem Regen auf „schwimmender Straße“. Der vierte Platz, allgemein als undankbar angesehen, ging für Ehlers voll in Ordnung: „Der Abstand zur Dritten war mit rund 19 Minuten so extrem, dass ich mich nicht zu ärgern brauche.“

Das beste Ergebnis der drei gestarteten Tri-Wölfe des LC Hansa Stuhr gelang Peter Sokoll. In 11:51:38 Stunden wurde er Siebter in der M60. Florian Schigelski (M45) benötigte 12:16:34 Stunden. Dörthe Krumsieg (W40) kam nach 14:37:18 Stunden ins Ziel.