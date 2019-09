Der Challenge-Coin zeigt es: Horst Wittmershaus darf in Hawaii bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft starten. (Thorin Mentrup)

Syke. „Gott sei Dank fliegen wir mit der Zeit. Dann wird der Jetlag nicht so groß sein“, blickt Horst Wittmershaus voraus. Am kommenden Donnerstag wird der in Syke wohnhafte Triathlet des SC Weyhe mit seiner Lebensgefährtin Stephanie von Bremen aus abheben in Richtung Hawaii. Das Ziel ist Kona, wo am 12. Oktober die Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet. Mehr als 2000 Athleten werden dabei sein – und Wittmershaus sogar zum zweiten Mal nach 2006.

Dabei hatte der Syker gar nicht mit Hawaii geplant, als er im April so richtig in die Saison einstieg. „Das ist sehr spät“, weiß der seit Freitag 51-Jährige. „Vielleicht ist das aber auch mein Glück. Eigentlich ist man im September meist schon etwas müde. Das spüre ich jetzt überhaupt nicht“, ist Wittmershaus in bester Verfassung: Er ist fit, war nicht verletzt. Manchmal zwickte es hier und da, aber das ist nichts, was den Bundespolizisten ausbremsen könnte. Dafür betreibt er den Sport zu lange, seit mehr als 30 Jahren schon. Wittmershaus ist ein Vorzeige-Athlet, wie er im Buche steht.

Die Qualifikation für das Stelldichein der weltbesten Triathleten hat der Syker im Juli im österreichischen Klagenfurt geschafft. In 9:21:17 Stunden sicherte er sich seinen Platz bei der WM, als einziger Sportler der Region. „Ich hatte überhaupt keine Ambitionen Richtung Hawaii, habe sogar vorher gesagt, dass ich ablehnen würde“, blickt er zurück. Aber bei der Zeremonie nach dem Wettkampf hatte er die Kreditkarte dann doch griffbereit, um seinen Startplatz zu bezahlen. „In dem Moment war vollkommen klar, dass ich das machen würde“, setzte sich doch der Wettkampfsportler in ihm durch, der diese Chance nutzen wollte. Damit strafte sich Wittmershaus selbst Lügen. Nach seiner ersten WM hatte er schließlich festgestellt: „Da komme ich nie wieder hin.“ So genau aber lässt sich ein Sportlerleben eben doch nicht planen.

Bis zu 25 Stunden Training pro Woche

Umso mehr freut sich Wittmershaus nun auf das Wiedersehen mit Hawaii nach 13 Jahren. „Ich bin gespannt, wie sich Kona verändert hat“, blickt er voraus. Viel Zeit für Sightseeing werden er und seine Stephanie aber nicht haben. Die Tage bis zum Wettkampfstart am 12. Oktober um 7.10 Uhr werden komplett unter dem „Hype um Hawaii“ stehen, wie Wittmershaus die Aufregung, die Spannung und die Vorfreude nennt, die alle Sportler längst ergriffen hat. „Den Wettkampf hat man immer im Hinterkopf“, weiß er. Alles werde auf die Weltmeisterschaft ausgelegt sein. Es gibt Messen der Sportartikelhersteller, kurz vor dem Wettkampf auch Pasta-Partys, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, und natürlich die Möglichkeit, sich mit den Strecken vertraut zu machen. „Das ist total wichtig“, will Wittmershaus nichts dem Zufall überlassen. Ein bisschen trainieren werde er vor Ort, „aber in kleinen Umfängen. Obwohl es bei mir schon jucken wird, wenn ich die Profis sehe, die ja schon seit einigen Wochen da sind.“ Er selbst hat bis zu 25 Stunden pro Woche trainiert. „Mehr konnte ich nicht machen“, fühlt er sich gut vorbereitet.

Ob es dann auch reichen wird für einen Platz weit vorn in seiner Altersklasse, vermag der Syker, der sich kein Zeit-Ziel gesetzt hat, nicht einzuschätzen. Es kann viel passieren im Wettkampf über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. „Die Luftfeuchtigkeit ist die größte Herausforderung. Man ist innerhalb von fünf Minuten klatschnass“, verweist er auf das völlig andere Klima. Und dann ist da noch das Schwimmen. „Das ist nicht meins“, sagt er. „Aber da muss ich durch.“ Aber wenn er das Wasser verlassen hat, dürfte seine Stunde schlagen: „Auf dem Rad und beim Laufen fühle ich mich einfach wohl. Da will ich Plätze gutmachen und mich nach vorn arbeiten.“ Am wichtigsten sei, sich nicht zu stark unter Druck zu setzen. Das weiß Wittmershaus noch vom ersten Wettkampf auf Hawaii, der nicht nach seinen Vorstellungen verlief. Seine zweite Chance will er mit einer gesunden Portion Lockerheit nutzen und den schmalen Grat finden, das Rennen nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam anzugehen. Er freue sich bereits auf den Moment, wenn er nach neun Stunden und mehr die Ziellinie überquere. „Das wird sehr emotional. Da fällt eine große Last ab“, sagt er und fügt hinzu. „Das ist schließlich der bedeutendste Triathlon-Wettkampf der Welt.“

Nach der WM ist Wittmerhaus’ Reise noch nicht vorbei. Dann geht es weiter nach Honolulu, richtig Urlaub machen. Der Rückflug geht am 19. Oktober. Dann wird der Jetlag größer sein – doch wenn alles nach Plan läuft, wird der Stolz darüber, den Ironman gemeistert zu haben, ohnehin alles überstrahlen.