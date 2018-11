Die Fußball-Jugendabteilung des TuS Sudweyhe und der B-Lizenzinhaber Michael Wichmann, bisher als Trainer des C-Junioren-Landesligateams für den TuS tätig, trennen sich nach nur einem halben Jahr Zusammenarbeit. Das teilt der Verein mit.

Demnach habe Wichmann aus zeitlichen Gründen einen Schlussstrich gezogen. Er könne in seiner Doppelfunktion als U13-Trainer des SC Weyhe und als U15-Coach des TuS Sudweyhe den hohen zeitlichen Aufwand nicht mehr aufbringen. „Der TuS Sudweyhe bedauert den Schritt von Michael Wichmann, führte er die Mannschaft doch bisher auf einen gesicherten Mittelfeldplatz in der laufenden C-Jugend-Landesligasaison“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hauptverantwortlich wird Houssam Hassoun nun die TuS-Jugendmannschaft führen. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Oliver Köppener. Houssam Hassoun, der als Spieler unter anderem für 1860 München und ansonsten im Bremer und Oldenburger Raum höherklassig aktiv war, übernimmt nach ersten Erfahrungen mit Trainertätigkeiten im Herrenbereich erstmals die Aufgabe als Trainer einer Juniorenmannschaft. Oliver Köppener arbeitet bereits im zweiten Jahr im Trainerstab des C-Junioren-Landesligateams.