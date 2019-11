Auch ohne Merle Dreyer (am Ball, hier gegen den VfL Fredenbeck) schnappte sich die HSG Bruchhausen-Vilsen den Auswärtserfolg. (Braunschädel)

Rotenburg. Großer Jubel in fremder Halle: Durch einen 25:24 (15:15)-Auswärtssieg beim TuS Rotenburg haben die Landesklassen-Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen ihren Platz in der Verfolgergruppe vom ungeschlagenen Spitzenreiter HC Bremen behauptet. Mit 8:4 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Andreas Schnichels in der Tabelle momentan den fünften Rang.

„Wir waren heiß und fokussiert aus das Spiel, alle wollten die Niederlage gegen den VfL Fredenbeck wettmachen“, freute sich Schnichels über den Triumph beim Klub von der Wümme. In einer packenden Partie erzielte Ida Schumacher etwa eine Minute vor der Schlusssirene den entscheidenden Treffer für den Aufsteiger. Zuvor hatten die Gäste eine 23:21-Führung des TuS wettgemacht. Insgesamt 18 Minuten musste die Schnichels-Sieben in Unterzahl auskommen. Andreas Schnichels: „Die vielen Zeitstrafen waren schon frustrierend und teilweise schwer zu ertragen. Wir haben aber aufopferungsvoll gekämpft und damit den Grundstein für den Erfolg gelegt.“

Doppelte Unterzahl überstanden

Zu Beginn der zweiten Halbzeit überstanden die Gäste sogar eine doppelte Unterzahl. Jeanette Eiskamp traf in dieser Phase per Siebenmeter zum 16:16-Ausgleich (32.). Im weiteren Verlauf wechselte die Führung mehrfach, auf der Platte ging es hin und her. Es sei von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe gewesen, schilderte Schnichels. Seine Mannschaft habe besser verteidigt, als in den vergangenen Spielen und Rotenburg dadurch nicht wegziehen lassen. Die Zuschauer hätten ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel geboten bekommen. Verzichten musste der Trainer der Gäste in dem Auswärtsspiel auf die verletzte Neele Raaf (Kreuzbandanriss) und Kira Becker (Außenbandriss). Merle Dreyer musste berufsbedingt passen. Am kommenden Sonnabend geht es für die HSG mit einem Heimspiel gegen den Rangneunten SVGO Bremen weiter. Die vor der Saison hoch gehandelten Gäste aus dem Norden der Hansestadt kommen mit 4:6 Zählern in den Luftkurort.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

TuS Rotenburg - HSG Bruchhausen-Vilsen 24:25 (15:15)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Puvogel, Herzig - Eiskamp (12/7), Holthus (5), Schumacher (4), Kleinbrod (2), Asendorf (1), Ginder (1), Wulferding, Schnichels, Grots, Detering, Ehlers

Siebenmeter: TuS Rotenburg 6/4, HSG Bruchhausen-Vilsen 8/7

Zeitstrafen: TuS Rotenburg 4, HSG Bruchhausen-Vilsen 9