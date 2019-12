Jeanette Eiskamp und Co. gewannnen bei der SG Arbergen-Mahndorf. (Michael Braunschädel)

Bremen. Bis in die zweite Halbzeit hinein war das Spiel zwischen der HSG Bruchhausen-Vilsen und der SG Arbergen-Mahndorf sehr eng. 14:12 stand es in Bremen in der 35. Minute für die von Andreas Schnichels trainierten Handballerinnen aus dem Luftkurort. In der Folge bauten die Gäste ihre Führung noch auf fünf Tore aus. Nach dem 23:18 (11:10)-Sieg in der Hansestadt geht der Landesklassen-Aufsteiger mit 14:8 Zählern auf Platz drei der vom HC Bremen angeführten Tabelle in das neue Jahr.

Irgendwie sei der Wurm drin gewesen, sagte Andreas Schnichels. Eine eher durchschnittliche Leistung habe zum Sieg gereicht. Man habe sich lange schwer getan im letzten Spiel des Jahres. In der zweiten Halbzeit habe sich dann eine Abwehrumstellung ausgezahlt. „Johanna Holthus hat die stärkste Rückraumspielerin der Bremerinnen in Kurzdeckung genommen“, schilderte Schnichels. Jeanette Eiskamp hatte die Gäste beim 17:12 (42.) erstmals mit fünf Toren in Führung gebracht. Im weiteren Verlauf hielt die HSG den Tabellenvorletzten auf Distanz. 15 Sekunden vor dem Ende zeichnete Holthus mit ihrem insgesamt fünften Treffer für das letzte Tor des Spiels verantwortlich.

Mit der aktuellen Begegnung sei er nicht ganz zufrieden gewesen, resümierte Andreas Schnichels. Mit der Hinrunde aber schon. In der Pause – weiter geht es für die HSG am 11. Januar mit dem Derby gegen den TSV Morsum – werde man an den Schwächen arbeiten, kündigte der Coach der Kreisdiepholzerinnen an. Zufrieden war Schnichels mit der Abwehrleistung seiner Sieben. „Unter 20 Tore sind wir in dieser Saison bisher noch nicht geblieben. Die offensive Deckung hat gut gearbeitet, und mit Neele Raaf hatten wir eine starke Torhüterin.“ Nach gutem Beginn – Ida Schumacher und Laura Asendorf hatten die HSG mit 2:0 in Führung gebracht – war es in der Bezirkssportanlage Bremen-Hemelingen bis zur Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Einem Rückstand sahen sich die Gäste letztmals beim 8:9 in der 22. Spielminute gegenüber. Nach dem Seitenwechsel sorgte Eiskamp mit zwei verwandelten Siebenmetern erstmals für eine Drei-Tore-Führung der HSG – 13:10 (33.).

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

SG Arbergen-Mahndorf - HSG Bruchhausen-Vilsen 18:23 (10:11)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Raaf, Herzig, Puvogel – Eiskamp (6/5), Schumacher (5), Holthus (5/1), Asendorf (3), Dreyer (1), Detering (1), Rajes (1), Schnichels (1/1), Ehlers, Wulferding, Grots

Siebenmeter: SG Arbergen-Mahndorf 7/3, HSG Bruchhausen-Vilsen 13/7

Zeitstrafen: SG Arbergen-Mahndorf 6, HSG Bruchhausen-Vilsen 4 PRÜ