Bruchhausen-Vilsen. Vielleicht ist der Knoten jetzt endlich wieder geplatzt. Das dürfte sich Gerd Anton, Trainer der HSG Bruchhausen-Vilsen, nach dem 36:31 (15:16)-Erfolg gegen das Schlusslicht TV Sottrum wohl gedacht haben. Zumindest meinte er nach dem Schlusspfiff: „Der Sieg war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen.“ Denn für die Mannschaft aus dem Luftkurort war es der erste Erfolg in der Handball-Landesklasse nach zuvor drei Pleiten in Serie.

Und bis dahin war es ein harter und steiniger Weg. Auch wenn es auf dem Papier im Vorfeld nach einer leichten Aufgabe ausgesehen hatte. Doch Anton warnte vor dem Tabellenletzten: „Sie stehen zwar ganz unten, haben aber eine gute Truppe zusammen.“ Das sollte die HSG Bruchhausen-Vilsen dann auch von Minute eins an zu spüren bekommen. „Wir haben uns extrem schwer getan, unsere Deckung hat nicht aggressiv genug dagegen gehalten“, beschrieb Anton die Anfangsphase. Und so ging es in Abschnitt eins auf dem Parkett hin und her, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. „Im Umschaltverhalten hatten wir leichte Probleme. Außerdem haben wir den Sottrumer Rückraum nicht in den Griff bekommen“, seufzte der HSG-Übungsleiter. Und gingen die Gäste mit dem Pausenpfiff noch mit 15:14 in Führung.

Auch im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer in der Halle ein Duell auf Augenhöhe. Bis zur 40. Minute. Dann schalteten die Hausherren einen Gang hoch und der TV Sottrum kam in der Folge nicht mehr wirklich hinterher. Auf einmal lagen die Anton-Schützlinge mit fünf Toren in Front (28:23). „Sie mussten ordentlich durchwechseln, den Leistungsträgern auch mal eine Pause geben. Und diese konnten sie dann eben nicht mehr gleichwertig ersetzen“, meinte Anton. Bei der HSG Bruchhausen-Vilsen kam dagegen auch noch genug Power von der Ersatzbank. Und so hatte der Gastgeber nur wenig Mühe, die deutliche Führung über die Zeit zu bringen. Der Fünf-Tore-Vorsprung hatte auch nach 60 Minuten noch Bestand. „Natürlich freut es mich in erster Linie, dass wir mal wieder gewonnen haben. Aber auch die Leistung stellt mich sehr zufrieden“, konstatierte ein gut gelaunter Anton.

Weitere Informationen

Landesklasse Männer

HSG Bruchhausen-Vilsen - TV Sottrum 36:31 (15:16)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann, Schütte – Ludwig (3), M. Bolte (7/2), Slembeck (5), Strohmeyer (2), J. Bolte (2/2), Sperling (7), Twietmeyer (3), Schmidt (3), Matheja, Heere, Asendorf (3), Wohlers (1)

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen 7/4, TV Sottrum 5/3

Zeitstrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen 5, TV Sottrum 4 KLI