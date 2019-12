Wie schon bei der Pleite gegen den TSV Daverden II fand die HSG Bruchhausen-Vilsen nie zu ihrem Spiel. In der Offensive fehlten die Ideen, in der Deckung der letzte Wille. Die Folge: Die Mannen von Trainer Gerd Anton kassierten in der Handball-Landesklasse auch gegen die SG Arbergen-Mahndorf II eine Niederlage. Die Zweitvertretung setzte sich klar mit 27:20 (14:10) durch.

In der Anfangsphase hätte es an allen Ecken und Enden gefehlt, schimpfte Anton. „Wir sind gar nicht richtig reingekommen ins Spiel.“ Deswegen führten die Hausherren nach 15 Minuten mit 8:5. Und Anton nahm daraufhin die erste Auszeit. „Uns ist vorne wieder nichts eingefallen, einmal mehr wollten wir mit dem Kopf durch die Wand“, bemängelte der HSG-Coach. Oftmals versuchten es die Gäste im Eins-gegen-eins. Doch auch im direkten Duell zog das Team aus dem Luftkurort immer den Kürzeren. Dagegen spielten die Gastgeber ihren Stiefel herunter, machten nicht mehr als nötig. Denn die Gäste kamen gegen die massive 6:0-Deckung einfach nicht durch. „Wir haben eigentlich die Mittel in der Mannschaft, das spielerisch zu lösen. Doch es wollte einfach nicht gelingen“, resümierte Anton die erste Halbzeit, die mit 10:14 verloren ging.

Nicht zum Spiel gefunden

Relativ zügig war die Messe dann auch gelesen. Weil die SG Arbergen-Mahndorf II keinen Gang runterschaltete, war der Wille der Gäste dann schnell gebrochen. In Windeseile zogen die Hausherren auf 19:12 davon (40.). „Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir das noch drehen können“, gab Anton zu. Denn auf Seiten der HSG war kein Aufbäumen zu erkennen. Immer wieder rannte man sich in der Offensive fest. Und deswegen hatte die Reserve auch leichtes Spiel, das Resultat bis zum Endstand von 27:20 zu verwalten.

„Die Niederlage geht so in Ordnung. Das entspricht dem Spielverlauf“, musste Anton eingestehen. Nun gilt es, in der kurzen Pause Kraft zu tanken und sich wieder auf die Stärken zu besinnen. Anton: „Wir können es doch auch besser. Die Pause tut jetzt vielleicht mal ganz gut.“

Weitere Informationen

SG Arbergen-Mahnd. II - HSG Bruchh.-V. 27:20 (14:10)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann, Schütte – M. Bolte (3), Strohmeyer (3), J. Bolte (4/2), Sperling (6), Twietmeyer, Schmidt, Matheja (2), Heere, Wohlers, Schröder (2)

Siebenmeter: SG Arbergen-Mahndorf II 6/5, HSG Bruchhausen-Vilsen 4/2

Zeitstrafen: SG Arbergen-Mahndorf II 2, HSG Bruchhausen-Vilsen 2 KLI