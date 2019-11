Kaum zu bremsen: Vilsens Johanna Holthus setzte viele Akzente und nahm es – wie in dieser Szene – teilweise sogar mit mehreren Gegenspielerinnen auf. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. 33 Tore haben die Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen im Heimspiel der Landesklasse gegen den VfL Fredenbeck erzielt. Für etwas Zählbares hat diese gute Angriffsleistung allerdings am Ende nicht gereicht. 34:33 (18:16) lautete das Resultat am Ende für die Gäste aus dem Landkreis Stade. Die rund 80 Zuschauer hätten ein rasantes und unterhaltsames Spiel geboten bekommen, sagte Andreas Schnichels. „Leider sind wir am Ende nicht für unseren aufopferungsvollen Kampf belohnt worden“, meinte der Trainer der Gastgeberinnen.

Jeanette Eiskamp brachte den Aufsteiger mit 1:0 in Front. Der Siebenmetertreffer der insgesamt zwölffachen Torschützin sollte im ersten Durchgang die einzige Führung für die Schnichels-Sieben belieben. Die Gäste konterten mit einem 4:0-Lauf und nahmen später eine Zwei-Tore-Führung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel rannte die HSG zunächst weiter einem Rückstand hinterher. 38 Minuten waren im Luftkurort gespielt, da stand es 24:19 für den VfL. Es folgte die stärkste Phase Vilsens: Als Luisa Detering einen 7:0-Lauf der HSG mit dem Treffer zum 26:24 (44.) abschloss, war die Führung zum Team von Coach Schnichels gewandert. Schlussendlich sollte der furiose Zwischenspurt nicht zum Sieg reichen. Nachdem die Gäste 90 Sekunden vor der Schlusssirene auf 33:30 gestellt hatten, rannte der Heimmannschaft die Zeit davon.

Trotz der Niederlage sei er sehr zufrieden gewesen mit der Einstellung, lobte Andreas Schnichels seine junge Crew. Verzichten musste der Übungsleiter auf Kira Becker (Knieverletzung) und Ida Schumacher (privat verhindert). Johanna Holthus und Jeanette Eiskamp hätten viele Akzente gesetzt, erläuterte Schnichels. Zudem habe die erst 17-jährige Melanie Ginder „auf ganzer Linie überzeugt“. Nach der zweiten Saisonniederlage wird die HSG Bruchhausen-Vilsen mit 4:4 Zählern auf Rang fünf des Landesklassen-Klassements geführt.

Weitere Informationen

HSG Bruchhausen-Vils. – VfL Fredenbeck 33:34 (16:18)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Herzig, Puvogel - Eiskamp (12/4), Holthus (9), Detering (5), Dreyer (2), Ginder (2), Asendorf (1), Grots (1), Schnichels (1/1), Wuferding, Kleinbrod, Ehlers, Ritter

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen 5/5, VfL Fredenbeck 2/2

Zeitstrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen 3, VfL Fredenbeck 2

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation ohne Bericht gegen Sara Ritter (HSG Bruchhausen-Vilsen, 18.) PRÜ