Ausgelassen jubeln durfte die HSG Bruchhausen-Vilsen. Sie gewann ihr Auswärtsspiel beim VfL Fredenbeck mit 30:28 und bleibt auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsanwärtern Bremen und Morsum. (Michael Braunschädel)

Fredenbeck. Zum ersten Mal in dieser Saison hatte die HSG Bruchhausen-Vilsen zum Auswärtsspiel in der Handball-Landesklasse der Frauen beim VfL Fredenbeck einen Bus eingesetzt. 15 Anhänger waren beim Auftritt der HSG im Landkreis Stade dabei. Geboten bekam die Reisegruppe aus dem Luftkurort nicht nur ein überaus spannendes Match, sondern auch einen 30:28 (11:13)-Sieg ihrer Mannschaft.

Seine Sieben habe eine überzeugende Leistung abgeliefert und unbändig gekämpft, freute sich Vilsens Trainer Andreas Schnichels über den Triumph beim Tabellennachbarn. „Wir wollten den TuS Rotenburg und den TSV Morsum in der Tabelle nicht aus den Augen verlieren – das haben wir geschafft.“ Mit 23:11 Punkten steht der Aufsteiger im Klassement auf Rang drei. Der Tabellenzweite TSV Morsum (25:7) hat seine Ambitionen auf den Aufstieg in die Landesliga allerdings durch einen 26:23-Erfolg gegen Spitzenreiter HC Bremen unterstrichen. Für den HC war es die erste Niederlage in dieser Spielzeit.

Eine lange Anreise, die späte Anwurfzeit am Sonntag und dann noch der Einsatz von Haftmitteln: Für die HSG Bruchhausen-Vilsen war das Match in Fredenbeck alles andere als eine einfache Mission. Die Gäste fanden zunächst schwer in die Partie. Etwas mehr als zwei Minuten waren gespielt, da stand es 2:0 für den VfL. Merle Dreyer zeichnete dann mit zwei Treffern für den Ausgleich verantwortlich. In Führung lagen die Gäste in Durchgang eins nur einmal – beim 3:2 durch Johanna Holthus (9.). Beim Seitenwechsel lag Fredenbeck zwei Tore vorn.

„Wir haben in der Pause an einigen Stellschrauben gedreht und das Ruder innerhalb von fünf Minuten herumgerissen“, schilderte Schnichels die ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Ida Schmuacher und Holthus glichen zum 13:13 aus, erneut Rechtsaußen Schumacher brachte die Gäste wenig später erstmals mit zwei Toren in Front – 16:14 (36.). Fortan blieb es bis zum 28:28 ein Ritt auf der Rasierklinge. Johanna Holthus und Jeanette Eiskamp sorgten mit ihren Treffern für beste Stimmung auf Rückfahrt.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

VfL Fredenbeck - HSG Bruchhausen-Vilsen 28:30 (13:11)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Herzig, Puvogel – Holthus (8), Eiskamp (8/4), Schumacher (4), Dreyer (3), Asendorf (3), Detering (2), Ginder (2), Böttcher, Ehlers, Grots

Siebenmeter: VfL Fredenbeck 3/2, HSG Bruchhausen-Vilsen 6/4

Zeitstrafen: VfL Fredenbeck 3, HSG Bruchhausen-Vilsen 2 PRÜ