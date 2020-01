Die Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen haben die Pflichtaufgabe bei Schlusslicht TuS Komet Arsten II souverän erfüllt: Beim 35:20 (17:14)-Erfolg beeindruckte das Team von Trainer Andreas Schnichels vor allem nach der Pause. Den zweiten Durchgang entschied der Klub aus dem Luftkurort mit 18:6 für sich und hat als Vierter weiterhin sogar alle Chancen auf den Durchmarsch in die Landesliga.

Im Bremer Süden legten die Vilserinnen los wie die Feuerwehr, führten nach Treffern von Laura Asendorf, Johanna Holthus (2) und Philina Wulferding schnell mit 4:0. Sie verteidigten konsequent, hatten in der Defensive besseren Zugriff als noch im Hinspiel. Mitte des ersten Durchgangs schlich sich jedoch im Angriff der Schlendrian ein. Die HSG leistete sich „einige unnötige Abspielfehler, die der Gegner ausnutzte, aber nicht bedrohlich nahe kam“, wie Schnichels berichtete. Ihm gefiel in seiner Mannschaft besonders der Auftritt von Holthus, die am Ende mit 15 Treffern auch die Toptorschützin der Gäste war. Trotzdem konnte sich Vilsen bei der Drei-Tore-Führung zur Pause noch nicht sicher sein.

Eine hervorragende zweite Hälfte bescherte der HSG dann aber die zwei Punkte. Auch weil Wulferding und Sarina Schnichels im Rückraum das Angriffsspiel sehr geschickt gestalteten, setzte sie sich Tor um Tor ab. Nach etwas mehr als zehn Minuten im zweiten Durchgang und einem 25:15 war der Vorsprung zum ersten Mal zweistellig. Vilsen überzeugte auf ganzer Linie. „Eine tolle Mannschaftsleistung“, strahlte Schnichels, der sich auch über zwei Debüts in der ersten Frauenmannschaft freute. Lale Böttcher kehrte nach einem Kreuzbandriss zurück und erzielte sogar ihr erstes Tor im Seniorenbereich. Im Tor parierte die 16-jährige Wiebke Heidorn mehrere scharfe Würfe und einen Tempogegenstoß. Vilsen scheint gerüstet für das Heimspiel gegen Arbergen-Mahndorf am 9. Februar.

Weitere Informationen

TuS Komet Arsten II - HSG Bruchhausen-V. 20:35 (14:17)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Puvogel, Herzig – Asendorf (2), Ehlers, Schumacher (5), Detering (2/1), Eiskamp (6/1), Schnichels (1), Böttcher (1), Holthus (15/4), Heidorn, Wulferding (1), Ginder (2), Grots

Siebenmeter: TuS Komet Arsten II 5/5, HSG Bruchhausen-Vilsen 7/6

Zeitstrafen: TuS Komet Arsten II 1, HSG Bruchhausen-Vilsen 2 THR