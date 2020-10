War einer der Stützen beim Auftakterfolg gegen die SG Buntentor/Neustadt: Bruchhausen-Vilsens Alexander Schmidt. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Die ersten 20 Minuten waren die Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen nicht wirklich anwesend auf dem Parkett. Doch mit der Zeit wachten die Mannen von Trainer Gerd Anton aus ihrem Tiefschlaf auf und bejubelten schlussendlich in der Handball-Landesklasse einen 26:21 (11:12)-Auftakterfolg gegen die SG Buntentor/Neustadt.

Danach sah es in der Anfangsphase jedoch wahrlich nicht aus. „Wir sind absolut nicht gut reingekommen in die Partie“, monierte Anton, der einen schleppenden Beginn seiner Sieben mitansehen musste. Teilweise zu nervös, teilweise zu verunsichert präsentierte sich die HSG Bruchhausen-Vilsen bei ihrem ersten Heimspiel. „Zu viele einfache Ballverluste und vorne die Chancen nicht genutzt. Das ist keine gute Mischung“, bemängelte der HSG-Coach. So war es auch kein Wunder, dass die Hausherren nach elf Minuten bereits mit 2:5 hinten lagen. Das setzte sich bis zum 6:10 (21.) auch erst einmal so fort. Dann hätte sich seine Truppe endlich gefangen, sah Anton eine plötzliche Steigerung. „Bis zur Halbzeit haben wir dann aufgedreht.“ Vor allem die Defensive stabilisierte sich und vorne wurden die Chancen besser genutzt, weshalb die Gastgeber auch bis auf einen Treffer herankamen.

In der zweiten Hälfte lag es dann vor allem an Keeper Robin Schütte, dass sich ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. Der Keeper der HSG Bruchhausen-Vilsen wuchs über sich hinaus, „war ein super Rückhalt“, lobte Anton. Und in der Offensive verwandelten die Hausherren nun einige Tempogegenstöße, anders als noch in den ersten 30 Minuten. „Die Ballverluste sind weniger geworden und auf einmal war die Sicherheit wieder vorhanden“, meinte der HSG-Übungsleiter. Trotzdem konnte sich zunächst keines der beiden Teams entscheidend absetzen.

Schmidt zündet den Turbo

Erst in den finalen zehn Minuten der Partie drehte die HSG Bruchhausen-Vilsen so richtig auf, vor allem Jorn Bolte und Alexander Schmidt liefen zur Höchstform auf. Alleine in den letzten fünf Minuten erzielte Letzterer drei Treffer und war somit einer der Erfolgsgaranten beim am Ende deutlichen 26:21-Erfolg über die SG Buntentor/Neustadt. „Es war wichtig, dass wir noch vor der Pause wieder zu unserem Spiel gefunden haben“, befand Trainer Gerd Anton. „Und schließlich ist es auch normal, dass beim ersten Spiel nicht alles rund läuft. Hauptsache wir haben die zwei Punkte hier behalten.“