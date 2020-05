Andreas Schnichels stand jahrelang an der Spitze der HSG. Als Trainer ist er weiterhin aktiv und damit ein Beispiel dafür, wie es der Spielgemeinschaft gelungen ist, Führungskräfte lange Zeit an sich zu binden. (Udo Meissner)

Handball-Spielgemeinschaften sind heutzutage eher die Regel als die Ausnahme. Aber wer hat eigentlich den ersten Schritt gemacht? Wo und wann wurde im Landkreis Diepholz die erste Spielgemeinschaft aus der Taufe gehoben? Es war exakt am 8. Juni 1983. Vor fast 37 Jahren gründeten der TV Bruchhausen-Vilsen und der TSV Asendorf die HSG Bruchhausen-Vilsen. Die aktuell von Jan-Christoph Beste geleitete Spielgemeinschaft ist damit die älteste HSG in der gesamten Handballregion Mitte-Niedersachsen. Erst 1992 folgte im Landkreis Verden die SG Achim/Baden.

Vier Jahre Oberliga mit den Frauen, eine Bundesliga-Spielerin, unzählige Meisterschaften – nach fast vier Jahrzehnten hat sich die von Hans-Jürgen Schütte (TV Bruchhausen-Vilsen) und Gerhard Runge (TSV Asendorf) ins Leben gerufene HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf über die Kreisgrenzen hinaus längst zu einer festen Größe entwickelt. Das erste sportliche Highlight ließ nach der Gründung nicht lange auf sich warten: Zur Saison 1984/1985 stiegen die Frauen unter der Regie von Trainer Norbert Lundquist in die Oberliga auf. Vier Jahre war die HSG ein Teil der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Nach dem Abstieg wurde das hohe Niveau gehalten.

Erst 2011 kam es zu einem Bruch. Nach einigen Abgängen löste sich das langjährige Aushängeschild der HSG auf – Trainer Andreas Schnichels musste in der Kreisliga eine neue Mannschaft aufbauen. Nach einigen Jahren auf Regionsebene zeigt die Kurve bei den Frauen aktuell wieder nach oben. Mit einer jungen Truppe hat sich Schnichels in der vorigen Spielzeit die Meisterschaft in der Regionsoberliga geschnappt. In der aktuellen Serie mischt die HSG als Aufsteiger die Landesklasse auf. Als die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, lag die Schnichels-Sieben in der Tabelle auf Platz drei. „Andreas hat es geschafft, aus der Jugend heraus eine Mannschaft aufzubauen, die sich mit dem Verein identifiziert“, erklärt Jan-Christoph Beste den aktuellen Lauf.

Das bis dato größte Talent der Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Diepholz war bei der Gründung noch nicht geboren. Am 3. Juli 1990 erblickte Lisa Bormann-Rajes das Licht der Welt. Richtig Fahrt nahm die Karriere der Linkshänderin mit dem Wechsel zum TV Oyten auf. Mit den „Vampires“ holte die Flügelflitzern in der Jugend die Norddeutsche Meisterschaft. 2013 ging für Bormann-Rajes ein Traum in Erfüllung: Sie wagte den Sprung in die Bundesliga. Drei Jahre lief sie im Trikot der HSG Blomberg-Lippe in der Beletage des deutschen Handballs auf. In der Nelkenstadt reifte sie zu einer der Top-Rechtsaußen in Deutschland. 2016 zog es Bormann-Rajes zurück nach Oyten. In diesem Jahr kehrt das Kind der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf noch einmal auf die große Bühne zurück. „Da es mich privat zurück ins Lipperland zieht, freue ich mich riesig, dass sich für mich nach vier Jahren noch einmal die Chance bei der HSG Blomberg-Lippe ergibt“, will die 30-Jährige es noch einmal wissen.

Handball auf Oberliga-Niveau oder gar einen Bundesligaspieler – das hat die HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf bei den Männern nicht zu bieten. Was aber nicht heißen soll, dass im Herrenbereich Erfolge ausgeblieben sind. In der Saison 1996/1997 gelang unter Trainer Walter Kneipp die Meisterschaft in der Bezirksliga. Auf den Aufstieg in die Verbandsliga verzichtete der Klub – der finanzielle Rahmen passte nicht. Wie die Frauen mischen die Männer der HSG in dieser Saison unter Trainer Gerd Anton in der Landesklasse vorne mit. Durch eine Schlappe gegen das Ligaschlusslicht SG Achim/Baden III hat die Anton-Crew im letzten Spiel vor dem Saisonabbruch den Aufstieg in die Landesliga verspielt. Da das Aus der Landesklassen beschlossene Sache ist, wird die kommende Spielzeit für die Frauen und Männer der HSG eine besondere: Nur der Meister wird in die Landesliga aufsteigen, alle anderen Mannschaften werden aus Regionsebene zurückgestuft. Natürlich weiß auch Jan-Christoph Beste, dass die Landesklasse mehr Strahlkraft hat als die Regionsoberliga. „Aber durch die Reform wird die höchste Liga auf Regionsebene auch deutlich aufgewertet.“

16 Teams, davon zwölf Jugendmannschaften, hat die HSG Bruchhausen-Vilsen in der Saison 2019/2020 zum Spielbetrieb gemeldet. „Wir haben viele Talente, die in den kommenden Jahren in den Seniorenbereich aufrücken“, zeigt sich Jan-Christoph Beste zufrieden mit der Entwicklung der Sparte. Nur bei den A-Junioren hat sich eine kleine Lücke aufgetan. Der männliche Nachwuchs folge nicht selten dem Lockruf des großen Nachbarn HSG Nienburg, erklärt Beste. Mit Ludwig und Cornrad Meierhans, Alexander Hesslau und Bjarne Niemeyer spielen aktuell vier Jungs aus Vilsen in Nienburg. Die Saison 2010/2011 war für die HSG die bisher erfolgreichste im Nachwuchsbereich: Fünf von sechs möglichen Teams spielten in den Leistungsklassen der Verbände Bremen und Niedersachsen. Zur kommenden Serie will die HSG in der B-Jugend mit den Jungen und Mädchen einen Platz in der Landesliga ergattern.

Neben guten Trainingsbedingungen wolle man weiteren Mehrwert bieten, sagt Jan-Christoph Beste. Ein Highlight sei die neue Partnerschaft mit dem französischen Klub La Bazone aus der Nähe von Le Mans. Beste: „2018 waren 40 Handballer, Trainer und Offizielle aus Frankreich zu Gast in Vilsen, im vorigen Jahr fand der Gegenbesuch statt. Die Partnerschaft wollen wir fortsetzen und ausbauen.“

Als aktueller Spielgemeinschaftsleiter kann Beste auf einen großen „Staff“ bauen. Um die 75 Personen würden sich ehrenamtlich engagieren, erläutert der Chef der HSG. 2008 wurde das 25-jährige Jubiläum mit einem Senioren-Feldturnier sowie einem Spiel der Männer gegen den Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz gefeiert, zum 30-jährigen Jubiläum kam 2013 Bundesligist GWD Minden nach Vilsen.

Kontinuität ist bei der HSG Bruchhausen-Vilsen auf dem Posten des Spielgemeinschaftsleiters angesagt. Beste ist erst der fünfte Vorsitzende seit der Gründung. Hans-Jürgen Schütte (1983 bis 1996 und 2005 bis 2006), Uwe Hoss (1997 bis 1998), Nils Igwerks (1999 bis 2004) und Andreas Schnichels (2007 bis 2019) hießen die Vorgänger. „Die HSG ist für viele eine Herzensangelegenheit. Ehemalige Posteninhaber wie Karin Dreyer, Birgit Hacke und Andreas Schnichels haben wir in unserem Beirat gehalten und damit Know-how gesichert“, sieht Beste die älteste Spielgemeinschaft der Region gut aufgestellt.

Zur Sache

Spielgemeinschaften gibt es im Handball viele. Manche sind erfolgreich, andere haben sich schon wieder aufgelöst. In unserer Serie „Gemeinsame Sache“ berichten wir ab sofort über die Geschichten der Handball-Spielgemeinschaften im Landkreis Diepholz und in der Nachbarschaft.

Weitere Informationen

