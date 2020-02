Bremen. Schlussendlich hat Andreas Schnichels dann doch noch einen entspannten Sonntag auf der Bank der Landesklassen-Handballerinnen der HSG Bruchhausen-Vilsen verbracht. Ohne die Stammkräfte Johanna Holthus und Laura Asendorf war der Trainer mit einem mulmigen Gefühl nach Bremen zum TS Woltmershausen gefahren. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan, dann aber nach dem Wechsel aufgedreht“, feierte Schnichels mit seiner Mannschaft einen ungefährdeten 22:14 (9:7)-Erfolg.

Mit dem Sieg hat der Aufsteiger seine Bilanz in diesem Jahr auf 7:1 Zähler aufgestockt. Mit 21:9 Punkten auf dem Konto gehen die Vilserinnen am kommenden Sonnabend, 22. Februar, auf Platz drei der Tabelle vor eigenem Anhang in das Verfolgerduell gegen den Fünften TuS Rotenburg. Im Angriff sei zunächst der Wurm drin gewesen, berichtete Schnichels. Effektiver habe seine Sieben erst agiert, als Melanie Ginder vom rechten Rückraum auf die linke Seite gewechselt war. Die 17-Jährige brachte die Blau-Weißen in Minute 24 auch mit 8:7 nach vorne. Fünf Minuten vor der Halbzeit traf Lena Rajes zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang sei seine Truppe wesentlich präsenter aufgetreten, sagte Schnichels. „Ich habe in der Pause an den Charakter jeder einzelnen Spielerin appelliert, das hat gefruchtet.“ Richtig deutlich wurde es allerdings erst in der Schlussphase. Nachdem Rechtsaußen Ida Schumacher die HSG Bruchhausen-Vilsen mit vier Toren in Führung geworfen hatte (18:14), sorgten je zweimal Jeanette Eiskamp und Schumacher für den deutlichen Endstand. „Zunächst einmal bin ich froh, dass wir das Spiel nach der zähen ersten Halbzeit noch gedreht haben. Unsere Angriffsleistung hat mich aber enttäuscht, da war viel Sand im Getriebe“, fand Schnichels auch Anlass zur Kritik. Zufrieden war der Trainer der HSG mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft. Die Torfrauen Neele Raaf und Marisa Herzig hätten sehr gut mit dem Mittelblock harmonisiert, lobte Schnichels. Aus der kompakten Defensive heraus habe Ida Schumacher ein ums andere Mal den Ball ergattert und über Konter erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

TS Woltmershausen - HSG Bruchhausen-V. 14:22 (7:9)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Raaf, Herzig, Puvogel – Eiskamp (6/2), Schumacher (5), Ginder (4), Dreyer (2), Grots (2), Rajes (2), Detering (1/1), Kleinbrod, Ehlers, Böttcher, Wulferding

Siebenmeter: TS Woltmershausen 3/3, HSG Bruchhausen-Vilsen 5/3

Zeitstrafen: TS Woltmershausen 2, HSG Bruchhausen-Vilsen 3 PRÜ