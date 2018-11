Auch gegen den TV Oyten aus dem Tritt: Christoph Schneider und die HSG Stuhr. (Karsten Klama)

Oyten/Stuhr. 30 Minuten lang machte die HSG Stuhr im Spitzenspiel der Handball-Landesliga Bremen beim TV Oyten alles richtig und nahm eine verdiente 15:14-Führung mit in die Kabine. „Allerdings haben wir alles, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, in der zweiten schlecht gemacht“, nannte HSG-Trainer Sven Engelmann den entscheidenden Grund dafür, warum seine Mannen doch noch mit einer 26:29-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten mussten.

Die erste Halbzeit, so Engelmann, „war vollkommen in Ordnung. Es passte alles gut. Wir haben das Spiel gut verlagert, sind auf die Nahtstellen gegangen und haben die Zweikämpfe gesucht.“ Der Trainer hatte dementsprechend nichts zu bemängeln. Gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Oytener entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Erst in der 23. Minute konnte sich erstmals ein Team mit zwei Toren absetzen – Christian Schwarze traf zum 12:10 für die HSG, die sogar auf 14:11 davonzog (27.). Doch die Gastgeber um Trainer Jürgen Prütt blieben dran und verkürzten bis zur Pause auf 14:15.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Stuhrern deutlich weniger. Waren sie nach den lobenden Worten ihres Trainers in der Kabine etwa zufrieden? Jedenfalls traten sie nicht mehr so entschlossen auf. „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, monierte Engelmann, dessen Team den Schwung verloren hatte und die letzte Konsequenz vermissen ließ. Das spürten die Gastgeber, die sich mit einem 7:3-Lauf eine 21:18-Führung erspielten (40.). Stuhr war nun gefordert, kam durch Christoph Schneider sogar noch auf 24:25 heran (51.), konnte die Partie aber nicht mehr drehen, zumal sich die HSG in der entscheidenden Phase drei, vier Stockfehler erlaubte. Auf der anderen Seite waren Marcel Wrede (9 Tore) und Chris-Ole Brandt (8) nicht zu bremsen und fügten der HSG die zweite Niederlage in Folge zu.