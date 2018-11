Vilsens Torhüter Gregor Babic war nach der Niederlage bedient. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Die Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf finden nicht aus ihrer schwierigen Phase. Auch der SG Buntentor/Neustadt musste sich die Mannschaft von Trainer Gerd Anton beugen. Das 34:36 (13:19) war im vierten Heimspiel der Saison die vierte Niederlage.

Dass der Sieg der Gäste verdient war, daran gab es für den HSG-Trainer keine Zweifel: „Man muss einfach auch sagen, dass Buntentor/Neustadt besser war als wir. Sie waren uns im Eins-gegen-Eins und in der Dynamik überlegen.“ Dennoch hatten die Gastgeber in der Schlussphase der Partie noch einen Punktgewinn vor Augen. „Wir hatten in den letzten Minuten noch vier, fünf zusätzliche Möglichkeiten, die wir allerdings nicht genutzt haben“, sagte Anton. Auch Pfosten und Latte standen dem Comeback im Wege.

Dass die Begegnung überhaupt noch einmal eng werden würde, war durchaus überraschend. Denn lange Zeit sah es so aus, als würden sich die Gastgeber eine ordentliche Abfuhr einhandeln. Buntentor/Neustadt war deutlich besser in der Partie und setzte sich schon früh ab. „Wir haben in der ersten Halbzeit keine Einstellung zum Gegner gefunden“, analysierte Anton ehrlich. Sein Team habe keinen Gegendruck entwickelt und sei in der Deckung nicht aggressiv genug aufgetreten. Dazu gesellte sich eine schwache Chancenverwertung. Die logische Folge war ein Drei-Tore-Rückstand nach 20 Minuten – 10:13. Es wurde aus HSG-Sicht danach nicht besser. Ganz im Gegenteil: Die Gastgeber hatten weiterhin große Probleme, sich zu finden und das Spiel der Gäste auszubremsen. Als Marius Jan Diegel zur 19:13-Pausenführung für Buntentor/Neustadt traf, war die Partie bereits vorentschieden.

Trotz einer deutlichen Halbzeitansprache Antons änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig im Spiel der Gastgeber. Vilsen fand keine Mittel, Buntentor/Neustadt zog immer weiter davon. 20:29 stand es aus Sicht der Gastgeber eine Viertelstunde vor dem Ende. Anton griff nun nach dem letzten Strohhalm, ließ zunächst zwei, dann sogar drei Spieler der Gäste in Manndeckung nehmen. „Dadurch sind wir ein bisschen rangekommen, aber immer noch nicht richtig“, erkannte der Trainer, der deswegen komplett auf Manndeckung umstellte. Tatsächlich machte seine Mannschaft nun Boden gut, auch weil Torhüter Gregor Babic einige Paraden zeigte. Für einen Punkt kam diese Aufholjagd allerdings zu spät.

Weitere Informationen

HSG Bruchh.-Vils./As. - SG Bunt./Neust. 36:38 (13:19)

HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf: Babic – Matheja (1), Pasenau (2), M. Bolte, Slembeck (11/7), Strohmeyer (1), J. Bolte (5), Sperling (8), Twietmeyer, Schmidt (4), Schnichels (1), Heere, Schröder (1)

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf 7/7, SG Buntentor/Neustadt 3/2

Zeistrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf 7, SG Buntentor/Neustadt 7 THR