Phoenix um Saskia Labbus (am Ball) kämpfte vergeblich. (Braunschädel)

Wer 58 von 60 Minuten einem Rückstand hinterherläuft und nicht einmal in Front liegt, der hat – das lässt sich kaum leugnen – durchaus verdient verloren. Und doch war die 21:24 (10:16)-Niederlage der Landesliga-Handballerinnen der HSG Phoenix im Heimspiel gegen den ASC GW Itterbeck äußerst schmerzhaft. Denn in der Schlussphase waren die Spielerinnen von Trainer Jens Monsees drauf und dran, die Partie auszugleichen.

19:20 hieß es rund fünfeinhalb Minuten vor dem Ende, nachdem Saskia Labbus für die HSG getroffen hatte. Das Comeback schien auf einmal greifbar. Dabei schien ein Punktgewinn doch bei einem 1:5-Zwischenstand schon früh außer Reichweite gewesen zu sein. Zwischenzeitlich zogen die Gäste aus der Grafschaft Bentheim sogar auf sieben Treffer weg (9:16, 28.). „Wir haben es in der ersten Hälfte verbockt“, musste Monsees nach der Begegnung erkennen. Dass noch einmal Spannung aufkommen sollte, war eigentlich nicht mehr abzusehen gewesen.

Doch Phoenix bewies Moral. Mit einem 5:1-Lauf verkürzten die Gastgeberinnen auf 14:17 (38.). Selbst das zwischenzeitliche 15:20 bremste die HSG nicht aus. Jaqueline Hanke mit zwei Treffern, Lena Ebken und dann Saskia Labbus brachten ihre Farben auf ein Tor heran. Doch der Schwung trug Phoenix nicht bis zum Ende des Spiels. „Es kostet wahnsinnig viel Kraft, einen Rückstand von fünf, sechs Toren aufzuholen“, wusste Monsees. Kondition und dann auch Konzentration ließen etwas nach. So setzte sich Itterbeck erneut ab. Das 24:20 für den ASC war die Entscheidung.

Das Dutzend ist damit voll: Es war die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel für Phoenix. Immerhin entschied die HSG aber den zweiten Durchgang mit 11:8 für sich. „Das hat mich für die Mannschaft gefreut. Sie gibt niemals auf“, gefiel Monsees der Wille seiner Sieben. Andererseits zeigte sich erneut, dass die Gastgeberinnen über 60 Minuten nicht konstant genug spielen.“ Aber wir geben nicht auf. Wir müssen es schaffen, die Konzentration länger zu halten. In Vechta war es in der ersten Hälfte gut, jetzt in der zweiten. Die Mädchen können es ja. Ich hoffe einfach, dass sie sich einfach mal belohnen.“

Weitere Informationen

Landesliga Weser-Ems

HSG Phoenix - ASC GW Itterbeck 21:24 (10:16)

HSG Phoenix: Hoffmann, Landwehr – Kunze (1), Sprick (2/1), Kriegel (5), J. Hanke (4), Labbus (5), Kuhangel (1), Ebken (1), A. Hanke, Horstmann (2), Gerding

Siebenmeter: HSG Phoenix 4/1, ASC GW Itterbeck 7/5

Zeitstrafen: HSG Phoenix 2, ASC GW Itterbeck 1 THR