Wilsum. Zunächst am Mittag vor eigenem Anhang im Landesliga Top-Spiel mit der weiblichen B-Jugend der HSG Phoenix ein Sieg gegen den MTV Embsen und am späten Nachmittag dann eine 13:26 (4:12)-Pleite mit den Frauen der Spielgemeinschaft im Landesliga-Spiel beim ASC GW Itterbeck. Für Jens Monsees, der in dieser Saison bei der HSG als Trainer für die B-Mädchen und die Frauen unterwegs ist, hat der Sonntag ein Kontrastprogramm geliefert.

Wie der Bassumer auf Nachfrage erklärt, soll die Doppelbelastung mit dem Ende der aktuellen Spielzeit Geschichte sein. Er werde den Nachwuchs nach drei tollen Jahren in andere Hände geben, sagt Monsees. „Für die Mädchen ist es gut, wenn noch mal ein anderer Wind weht.“ Vom Auftritt der Frauen wusste Monsees im Grunde nichts Positives zu berichten. An der Einstellung habe es gehapert. „Wir haben nur reagiert und waren dann meist zu langsam“, haderte der Bassumer. Bis zum 3:3 (11.) durch Lina Horstmann waren die Gäste auf Augenhöhe, dann folgte ein 6:0-Lauf des Rangfünften zum 9:3 (26.). Die letzten drei Minuten vor der Halbzeit gingen noch einmal mit 3:1 an den ASC GW Itterbeck. Unter dem Strich sei es ein „frustrierender Auftritt“ seiner Sieben gewesen, war Monsees bedient. Spätestens beim 16:6 (39.) zugunsten des ASC wussten die Zuschauer, dass für die Gäste nichts mehr gehen würde. Für den letzten Treffer der HSG Phoenix zeichnete sich Mareen Kunze verantwortlich. Sie traf zum 13:23 (58.). Zu diesem Zeitpunkt saß Lale Kuhangel nach der dritten Zeitstrafe in Minute 49 bereits auf der Tribüne. Die Unparteiischen, befand der Übungsleiter, hätten ab und an mit zweierlei Maß gemessen. „Die Niederlage müssen wir uns aber selber ankreiden“, wollte Monsees weder die schwierige Anreise bei stürmischem Wetter noch die eine oder andere unglückliche Entscheidung der Schiedsrichter als Entschuldigung für die schwache Performance gelten lassen.

Weitere Informationen

Landesliga Frauen

ASC GW Itterbeck – HSG Phoenix 26:13 (12:4)

HSG Phoenix: Landwehr, Hoffmann - Horstmann (4), J. Hanke (3/1), Ebken (2), Kunze (2), Abeln (1), A. Hanke (1), Gerding, Kuhangel

Siebenmeter: ASC GW Itterbeck 8/6, HSG Phoenix 3/1

Zeitstrafen: ASC GW Itterbeck 2, HSG Phoenix 6

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation ohne Bericht nach der dritten Zeitstrafe gegen Lale Kuhangel (HSG Phoenix) in der 49. Spielminute