Handball: Landesliga Weser-Ems Frauen: HSG Phoenix - ASC GW Itterbeck Am Schützenplatz 10, Bassum. Spielerin HSG Phoenix: Jaqueline Hanke. Fotografiert am 17.01.2020.

Hagen. Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Landesklassen-Handballerinnen der HSG Phoenix sind noch nicht in der Saison 2020/21 angekommen. Nach der Auftaktpleite in eigener Halle gegen den TuS Rotenburg (21:25) handelte sich die Sieben von Trainer Sascha Drogt nun im ersten Auswärtsspiel beim Hagener SV eine 23:26 (12:15)-Niederlage ein. Nach der guten Vorbereitung sei seine Mannschaft in den Punktspielen nicht wiederzuerkennen, konstatierte Sascha Drogt. Die vielen Niederlagen aus den vergangenen Jahren hätten wohl doch Spuren hinterlassen. Er werde jetzt viel im mentalen Bereich arbeiten, kündigte der Trainer an. Denn Handballspielen könne die Truppe, das habe sie in den Testspielen gezeigt.

Mit viel Tempo den Gegner von Beginn an in Schach halten. Mit diesem Vorhaben war die HSG Phoenix zum Hagener SV gefahren. Soweit der Plan. Die Realität sah anders aus: Nach vier Minuten leuchtete eine 4:1-Führung der Gastgeberinnen von der Anzeigetafel. Diese hatte auch beim 10:6 in Minute 20 noch Bestand. Seine Mannschaft habe einige Wellen in ihrem Spiel gehabt, schilderte Drogt den weiteren Verlauf der Begegnung. „Mehrfach kämpfen wir uns heran, müssen dann aber wieder abreißen lassen“, sah er ein stetiges Auf und Ab.

So auch nach der Halbzeitpause: Jaqueline Hanke hatte kurz nach Wiederanpfiff auf 15:14 verkürzt. Wenige Minuten später hieß es dann bereits wieder plus sieben für den Hagener SV – 21:14 (42.). Den Rückstand konnten die Gäste in der Schlussviertelstunde nicht noch einmal wettmachen. Nach dem 26:21 (57.) gestalteten Katharina Kriegel, erneut Hanke sowie Franziska Sprick das Ergebnis noch ein wenig freundlicher aus Phoenix-Sicht. Unter dem Strich sei es ein enttäuschender Auftritt gewesen, resümierte Sascha Drogt. An dem Spiel werde er noch einige Zeit zu knabbern haben.

Gegen den SV Beckdorf müsse nach der kurzen Pause über die Herbstferien nun unbedingt ein Sieg her, verwies Drogt auf die besonderen Umstände in dieser Saison. Bekanntlich geht es für alle Teams ab Platz vier am Ende der Spielzeit zurück in die Region. Im zweiten Heimspiel den ersten Sieg einfahren und sich dann langsam in der Tabelle nach vorne robben – so in etwa dürfte der Plan von Drogt für die kommenden Wochen aussehen.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

Hagener SV - HSG Phoenix 26:23 (15:12)

HSG Phoenix: Mbiyeya, Hoffmann – Kriegel (7/4), Hanke (4), Kunze (4/2), Horstmann (3), Sprick (2), Labbus, Theile (1), Abeln (1), Ebken, Cordes, Bekefeld, Gerding

Siebenmeter: Hagener SV 5/1, HSG Phoenix 8/6

Zeitstrafen: Hagener SV 5, HSG Phoenix 2 PRÜ