Die HSG Phoenix (hier mit Lara Sänger) erwartet den TV Oyten III zum Heimspiel. (Jonas Kako)

Twistringen/Bassum/Syke. Christoph Schweitzer und Peter Bartniczak kennen und schätzen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim TSV Daverden. Damals spielte Schweitzer für die Grün-Weißen aus dem Landkreis Verden unter Trainer Bartniczak im Rückraum. An diesem Wochenende wird die Freundschaft allerdings für 60 Minuten ruhen. Denn wenn Christoph Schweitzer mit der von ihm seit dieser Saison trainierten HSG Phoenix im Landesliga-Punktspiel der Frauen am Sonntag ab 16 Uhr in Twistringen auf den TV Oyten III trifft, dann wird bei den Gästen eben Peter Bartniczak auf der Bank sitzen.

Nach dem 20:22 im Kellerduell gegen den TSV Bremervörde kommt die Drittvertretung der „Vampires“ als Ligaschlusslicht in den Landkreis Diepholz. „Von 44 möglichen Punkten sind erst 16 vergeben, noch ist nichts verloren“, geht der Coach des TVO die Aufgabe zuversichtlich an. Vier Zähler mehr als die Gäste hat die HSG Phoenix in den bisher absolvierten acht Partien gesammelt. Bei einem Sieg winkt der Schweitzer-Sieben ein Sprung in der Tabelle. Denn die HG Bremerhaven auf Rang fünf des Klassements hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als Phoenix auf Platz zehn.